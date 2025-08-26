01 SEPMONDAY2025 7:47:02 AM
Raj Kapoor की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी Indira Gandhi लेकिन...

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 26 Aug, 2025 09:11 PM
Raj Kapoor की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी Indira Gandhi लेकिन...

नारी डेस्कः राज कपूर की फैमिली जितनी बड़ी है उतने ही इस फैमिली से जुड़े किस्से हैं। राज कपूर की दो बेटियां थी ऋतु नंदा और रीमा जैन । रीमा जैन तो आए दिन फैमिली में स्पॉट होती रहती है लेकिन ऋतु नंदा अब इस दुनिया में नहीं रही। इतने बड़े फिल्मी खानदान की बेटियां इंडस्ट्री से बिलकुल दूर रही। ऋतु नंदा तो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती थी। ऋतु नंदा किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। वह बहुत खूबसूरत थी बावजूद इसके उन्होंने कभी फिल्मोंं मे आने का नहीं सोचा लेकिन वह एलआईसी की नौकरी जरूर करती थी और अपनी नौकरी में ही उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करवा रखे थे।

इंदिरा गांधी चाहती थी ऋतु नंदा को घर की बहू बनाना 

ऋतु नंदा की शादी दिल्ली के बिजनेसमेन राजन नंदा से हुई थी लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंदिरा गांधी भी राज कपूर की इस बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। कहा जाता है कि ऋतु नंदा की शादी राजीव गांधी से तय की गई थी।  पत्रकार रशीद किदवई की किताब 'नेता अभिनेता: बॉलीवुड स्टार पॉवर इन इंडियन पॉलिटिक्स' में लिखा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दिग्गज अभिनेता रहे पृथ्वीराज कपूर के बीच काफी गहरी दोस्ती थी और इंदिरा गांधी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थीं। ये किस्सा अनूप आकाश वर्मा के पॉडकास्ट में सुनाया गया था। चलिए बताते हैं कि फिर ये रिश्ता क्यों नहीं हो पाया था। 
PunjabKesari

उस समय ऋतु नंदा की शादी को लेकर एक समय पर चर्चा थी कि वे राजीव गांधी (इंदिरा गांधी के बेटे) से शादी करेंगी क्योंकि इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि ऋतु कपूर उनकी बहू बनें लेकिन इससे पहले कि यह बात आगे बढ़ती, राजीव गांधी ने अपनी भावना इंदिरा गांधी से साझा की और ऋतु नंदा से रिश्ता नहीं हो सका।आगे राजीव गांधी ने अपने जीवन साथी के रूप में सोनिया गांधी को चुना था। यह बात यहीं खत्म हो गई। साल 1969 में ऋतु नंदा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन राजन नंदा से हो गई थी। राजन नंदा "स्कॉट ग्रुप" नामक सुरक्षा एजेंसी के मालिक थे। ऋतु नंदा के दो बच्चे हैं, एक बेटा निखिल नंदा जिसकी शादी श्वेता बच्चन से हुई और वह अमिताभ बच्चन की बेटी हैं और एक बेटी नताशा नंदा जिन्होंने शादी नहीं की और वह भाई के साथ अपना फैमिली बिजनेस ही संभालती हैं।
PunjabKesari

LIC एजेंट बनी तो लोगों ने उड़ाया था मजाक 

ऋतु नंदा का लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम थीं। उनके नाम एक दिन में 1,77,000 पेंशन पॉलिसी बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। जब साल 1980 में ऋतु नंदा ने LIC एजेंट एस्कोलाइफ नाम से अपनी इंश्योरेंस कंपनी शुरू की थी। उस समय लोगों ने उनका काफी हंसी मजाक उड़ाया था कि इतने बड़े फिल्म स्टार की बेटी ये पॉलिसी की एजेंट बन कर ये काम कर रही। इस बारे में उन्होंने कहा था कि ना मैं उन लोगों को भूल सकती हूं और ना माफ कर सकती हूं जिन्होंने मेरे एजेंट बनने का मजाक उड़ाया था। इस बारे में ऋतु ने कहा था कि इंश्योरेंस मार्केट में आना उनका बिजनेस की ओर दूसरा प्रयास था। इससे पहले उन्होंने निकिताषा नाम से एक कंपनी शुरू की थी, जो किचन एप्लायंसेज बनाती थी हालांकि उनकी ये कंपनी सफल नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस मार्केट में बिजनेस शुरू किया था।
PunjabKesari

बता दें कि साल 2013 में ऋतु को कैंसर हुआ और सात साल तक अमेरिका में इलाज चला लेकिन वह कैंसर के आगे जिंदगी की जंग हार गई। 71 वर्षों की उम्र में 14 जनवरी 2020 को ऋतु नंदा का दिल्ली में निधन हो गया। ऋतु नंदा की तरह ऋषि कपूर की मौत भी कैंसर से हुई और राजीव कपूर की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। 

