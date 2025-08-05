डायबिटीज मरीज घूमने से पहले ये काम जरूर कर लें नहीं तो सेहत बिगड़ सकती

नारी डेस्कः डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए खानपान, दवाओं और लाइफस्टाइल का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इन दिनों मानसून का मौसम में तो ऐसे में हरियाली, ठंडी हवाएं और हल्की-हल्की फुहारें घूमने का मन बना देती हैं। बहुत से लोग इस मौसम में ट्रैवलिंग प्लान करते हैं लेकिन डायबिटीज से पीड़ित लोगों को मानसून ट्रैवल के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत रहती है ताकि वह डायिबिटीज को भी कंट्रोल में रख सके और मानसून में इंफेक्शन से भी बचाव रहे।

डायबिटीज मरीजों के लिए मानसून ट्रैवलिंग टिप्स

बारिश के मौसम में नमी, सफाई की कमी, इंफेक्शन और मौसम में अचानक बदलाव जैसी समस्याएं डायबिटीज मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं इसलिए डायबिटीज के मरीजों को मानसून में सफर करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ।

1. हेल्थ चेकअप ट्रैवल से पहले जरूर कराएं

अगर आप डायबिटीक है और ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। HbA1c टेस्ट करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल है। यदि शुगर लेवल पहले से ही हाई है, तो ट्रैवल को कुछ समय के लिए टालना समझदारी होगी। क्योंकि अगर आपने अपने शरीर के लिए समझदारी नहीं दिखाई तो, इससे आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। साथ ही, यदि आपको किसी अन्य समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या किडनी की तकलीफ है, तो उसका भी खास ध्यान रखें।

2. ट्रैवल पर निकलने से पहले जरूरी दवाएं, इंसुलिन किट जरूर रखें

ट्रैवल पर निकलने से पहले एक मेडिकल किट तैयार करें जिसमें आपकी सभी जरूरी दवाएं, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो, सिरिंज, ग्लूकोमीटर, अल्कोहल स्वैब्स, कॉटन और शुगर टैबलेट्स या ग्लूकोज जरूर रखें। मानसून के मौसम में नमी के कारण दवाएं खराब हो सकती हैं, इसलिए इन्हें एयरटाइट बॉक्स में रखें। कोशिश करें कि इंसुलिन को ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें। डायबिटीज के मरीज दवाईयां जरूर समय से खाए।

3. ट्रैवल पर ले जाएं हेल्दी स्नैक्स

ट्रैवल करते समय भूख तो जरूर लगती है। कुछ-न -कुछ खाने का मन जरूर करता है तो घर से निकलते समय साथ में रोस्टेड चना, मिक्स नट्स, फल, ओट्स कुकीज या खाखरा जैसे हेल्दी स्नैक्स जरूर रखें। डायबिटीज के मरीजों को यह जरूर ध्यान देने चाहिए कि वह सफर के दौरान भूखे न रहें। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर अचानक गिरने की समस्या हो सकती है। मानसून ट्रैवल के दौरान बाहरी खान-पान से भी बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं। खास तोर पर बाहर का कुछ चटपटा ना खाएं।

4. बोतलबंद पानी या फिल्टर पानी साथ रखें

बारिश के मौसम में पानी से होने वाले इंफैक्शन बहुत आम हो जाते हैं, खासकर डायरिया और टायफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज मरीजों के लिए इन बीमारियों का जोखिम कई गुना ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। कोशिश करें कि यात्रा के दौरान सिर्फ बोतलबंद पानी पिएं या अपने साथ फिल्टर वाली बोतल रखें।

5. पैरों की सफाई

डायबिटीज के मरीजों को पैरों की खास देखभाल करनी चाहिए, खासकर मानसून में। गीले जूते या मोजे पहनने से फंगल इंफैक्शन, घाव या अल्सर हो सकते हैं। ऐसे में ट्रैवल के दौरान आरामदायक, वाटरप्रूफ और एंटी-स्किड सैंडल या शूज पहनें। अच्छे फिट वाले जूते पहनकर अपने पैरों को सहारा देना, रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए धूम्रपान छोड़ना, अल्सर होने पर पैरों पर दबाव कम करना और अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित करना शामिल है। दिन में कम से कम एक बार पैरों को धोकर सुखाएं और सूखे मोजे पहनें। चोट या कट लगने पर लापरवाही न करें और जरूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

6. डायबिटीज के मरीज तनाव और थकान से बचें

डायबिटीज के मरीजों को मानसून ट्रैवल में बारिश और देरी जैसी समस्याएं तनाव बढ़ा सकती हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए यह तनाव ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए ट्रैवल का प्लान आराम से बनाएं, समय का कुशन रखें और शरीर को थकने न दें। नींद पूरी न होना भी शुगर लेवल को बिगाड़ सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और हर दिन कुछ देर आराम जरूर करें।

7. ट्रैवल करते समय ब्लड शुगर लेवल देखते रहें

ट्रैवल के दौरान थकान, खानपान और समय की अनियमितता के कारण ब्लड शुगर लेवल में कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए समय पर शुगर लेवल चेक करें, खासकर अगर लंबा ट्रैवल हो रहा हो या मौसम में अचानक बदलाव महसूस हो। समय- समय पर ब्लड शुगर लेवल देखते रहें।