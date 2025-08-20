26 AUGTUESDAY2025 2:46:14 PM
Nari

चाय के साथ ये 5 चीजें कभी ना खाएं , पेट-पाचन रहेगा हर समय खराब

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 20 Aug, 2025 06:10 PM
चाय के साथ ये 5 चीजें कभी ना खाएं , पेट-पाचन रहेगा हर समय खराब

नारी डेस्क : चाय एक ऐसा पेय है जिसे भारत में हर कोई पसंद करता है। चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम की चाय, ये हर मौसम और मौके पर हमारी तंद्रा और थकान दूर कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय के साथ जो कुछ भी हम खाते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव डालता है? खासकर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो चाय के टैनिन और कैफीन के साथ मिलकर हमारे पाचन तंत्र और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि चाय के साथ किन 5 चीज़ों से बचना चाहिए, उनके खाने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं।

1. नमकीन (Snacks)

चाय के साथ नमकीन खाना बहुत आम है, जैसे कचौड़ी, मठरी, मूंगफली या चिप्स, जो स्वाद में लाजवाब लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नमकीन में अधिक मात्रा में नमक और तेल होते हैं, जो चाय में मौजूद टैनिन के साथ मिलकर पेट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। इससे गैस, भारीपन और अपच जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा, ज्यादा नमक लेने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए चाय के साथ नमकीन का सेवन सीमित मात्रा में करना ही बेहतर होता है।

बचाव

नमकीन की बजाय चाय के साथ भुने हुए चने, मूंगफली (कम नमक और तेल वाली) लें।
घर पर बने हेल्दी स्नैक्स जैसे ओट्स से बने नाश्ते चुनें।
नमकीन कम मात्रा में ही लें और तेल कम उपयोग करें।

PunjabKesari

2. पकोड़े

पकोड़े और चाय की जोड़ी भारतीय स्वाद की खास पहचान है, खासकर बारिश के मौसम में इसे बेहद पसंद किया जाता है। हालांकि ये स्वादिष्ट तले-भुने स्नैक्स होते हैं, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं। पकोड़े अधिक मात्रा में तेल में तले जाते हैं, जिससे ये तेलीय पदार्थ बन जाते हैं, जो खाने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। जब चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन के साथ ये तेलीय पदार्थ मिलते हैं, तो गैस, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पकोड़े खाने में सावधानी बरतनी चाहिए और इनके स्थान पर हल्के और सुपाच्य विकल्प चुनना बेहतर होता है।

बचाव

पकोड़ों की जगह भुने हुए चने या हल्के, भुने हुए नट्स जैसे बादाम और अखरोट लें।
यदि पकोड़ा खाना है तो कम तले हुए और हल्के तेल में बने पकोड़े ही चुनें।
घर पर एयर फ्रायर का उपयोग करें ताकि तेल कम लगे।

3. बिस्किट (Biscuit)

चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत आम बात है, लेकिन अधिकतर बिस्किट्स में रिफाइंड आटा और ज्यादा शुगर होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिस्किट में मौजूद शक्कर और रिफाइंड आटा ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा के उतार-चढ़ाव होते हैं। चाय में मौजूद कैफीन जब इन शर्कराओं के साथ मिलती है, तो यह मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकती है। इसके अलावा, ज्यादा शुगर दांतों को भी कमजोर कर सकती है। इसलिए चाय के साथ बिस्किट खाने में सावधानी बरतनी चाहिए।

बचाव

बिस्किट के स्थान पर होममेड ओट्स बिस्किट या बिना शक्कर वाले स्नैक्स लें।
पूरा अनाज (whole grain) से बने स्नैक्स चुनें जो पोषण से भरपूर हों।
मीठे की जगह फल या सूखे मेवे खाना बेहतर विकल्प है।

4. टोस्ट या रस्क (Toast or Rusks)

टोस्ट और रस्क भी चाय के साथ काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत के लिए अच्छे विकल्प नहीं होते। इनमें ज्यादा मात्रा में मैदा (रिफाइंड फ्लौर) होता है, जो शरीर में जल्दी पच जाता है। इसके अलावा, टोस्ट और रस्क में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है लेकिन पोषण कम होता है। ये जल्दी भूख तो मिटा देते हैं, लेकिन लंबे समय तक शरीर को ऊर्जा नहीं देते। इससे पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है और बार-बार भूख लगने लगती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए चाय के साथ टोस्ट या रस्क का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए।

बचाव

मल्टीग्रेन या होल व्हीट टोस्ट का चुनाव करें।
रस्क को कम मीठा और कम तेल वाला चुनें।
फल और नट्स को चाय के साथ प्राथमिकता दें।

PunjabKesari

5. ब्रेड (Bread)

ब्रेड भी चाय के साथ काफी लोकप्रिय है, लेकिन अधिकांश ब्रेड मैदा से बनी होती है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ब्रेड में मौजूद मैदा और ये केमिकल्स पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये चाय के टैनिन और कैफीन के साथ मिलते हैं, तो एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो सकती है। साथ ही, लगातार मैदा आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापा और शुगर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए चाय के साथ ब्रेड का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

बचाव

मल्टीग्रेन, साबुत अनाज या रोटी जैसे स्वस्थ विकल्प चुनें।
घर पर बने ब्रेड या प्राकृतिक सामग्री वाले ब्रेड का चयन करें।
ब्रेड के साथ चाय पीते समय पानी भी जरूर लें जिससे पाचन बेहतर हो।

स्वस्थ विकल्प जो चाय के साथ खाएं

चाय का मज़ा तभी दोगुना होता है जब उसके साथ सही स्नैक्स हों। यहां कुछ हेल्दी विकल्प हैं जो चाय के स्वाद को बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होंगे।

भुने हुए चने: प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं।
सुक्खे मेवे (बादाम, अखरोट): ये हेल्दी फैट्स और विटामिन्स से भरपूर होते हैं।
ताजे फल: सेहत के लिए लाभकारी और मिठास के लिए बेहतरीन विकल्प।
ओट्स से बने स्नैक्स: पाचन के लिए अच्छे और ऊर्जा देने वाले।
हर्बल नाश्ते: जैसे मूंग दाल के चिल्ले या लो कैलोरी हेल्दी स्नैक्स।

PunjabKesari

चाय हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके साथ सही खान-पान का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर आप चाय के साथ भारी, तले-भुने, ज्यादा नमकीन या शुगर वाले स्नैक्स लेते हैं, तो यह आपके पाचन तंत्र और समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि चाय के साथ हल्के, पौष्टिक और सुपाच्य स्नैक्स ही लें। यह आपकी सेहत के साथ-साथ चाय के स्वाद को भी बेहतर बनाएगा। छोटे-छोटे बदलाव आपकी दिनचर्या में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगली बार चाय के साथ जब कुछ खाने का मन हो, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it