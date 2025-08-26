"तू मुझे पसंद नहीं क्यों आई मेरे घर.."   बिना मर्जी के शादी करवाने पर पति ने गर्म चाकू से जलाई नई नवेली दुल्हन

नारी डेस्क: वो जमाना और था जब मां- बाप जहां कहते थे बच्चे वहीं चुपचाप शादी कर लेते थे। अब जमाने के साथ- साथ माता- पिता को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती करवाई गई शादी एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। मर्जी के खिलाफ शादी करवाने पर एक पति ने अपनी नई नवेली पत्नी के साथ जो किया वह जान किसी की भी रूह कांप जाए।



यह घटना है मध्य प्रदेश के खरगोन की जहां नई नवेली दुल्हन का स्वागत चाकू से किया गया। दरअसल यहां के रहने वाले दिलिप ने शादी तो की लेकिन बीना मर्जी के। वह अपनी पत्नी खुशबू को नापसंद करता था और दहेज की मांग को लेकर हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करता था। दिलिप की पत्नी ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी है।





पीड़िता ने मीडिया को बताया कि रविवार रात को नशे में धुत पति दिलीप ने गैस पर चाकू गर्म किया फिर उसको हाथ, पैर, पीठ सहित होठों पर कई जगह दाग दिया। पीड़िता का कहना है चाकू से दागने के बाद उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। शोर मचाने पर चाकू मुंह में डाल दिया। इस दौरान उसने अपनी पत्नी से कहा- मुझे पसंद नहीं है, तुमको मना किया था फिर क्यों आ गई। मेरे मां-बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। खुशबू ने बताया कि उसने सुबह करीब 4:30 बजे रस्सियां खोलने की कोशिश की और किसी तरह खुद को आज़ाद किया और अपने परिवार को इसकी सूचना दी।

