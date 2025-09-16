दूसरे बच्चे के आने से पहले ही बड़े बच्चे को समझा दें ये बातें, नहीं तो आपसे दूर हो जाएगा बेबी

नारी डेस्क: दूसरे बच्चे का जन्म माता- पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी होती है दूसरी तरफ पहले बच्चे की परवरिश की चिंता होने लगती है। अक्सर घर में नया बच्चा आने से बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस करने लगता है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक पेडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ) ने कुछ आसान और असरदार सुझाव दिए हैं, जो मां-बाप की बेहद मदद कर सकते हैं।



बड़े बच्चे को तैयार करने के टिप्स



बड़े बच्चे को पहले से बताएं कि घर में नया मेहमान आने वाला है। सरल भाषा में समझाएं ताकि वह धीरे-धीरे आदत डाल सके। बच्चे को तैयारी में शामिल करें, जैसे बेबी के कपड़े चुनना या कमरे की सजावट करना।इससे उसे लगेगा कि वह भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। नए बच्चे के आने के बाद भी बड़े बच्चे को उतना ही प्यार और समय दें। छोटे-छोटे कामों के लिए उसकी तारीफ करें।



विशेष समय निकालें

बच्चे को बताएं कि नया बच्चा शुरू में ज्यादा ध्यान मांगेगा, रोएगा और उसे देखभाल की ज़रूरत होगी।इससे वह मानसिक रूप से तैयार रहेगा। रोज़ाना कुछ समय सिर्फ बड़े बच्चे के लिए रखें।यह "मम्मी-पापा का टाइम" उसे सुरक्षा देगा। अगर वह जलन या गुस्सा महसूस करता है तो उसे डांटे नहीं। उसकी भावनाओं को सुनें और समझाएं कि यह सामान्य है।



भाई-बहन का रिश्ता मजबूत करें

बड़े बच्चे को छोटे के साथ छोटे काम करने दें, जैसे झूला झुलाना या खिलौना देना। इससे वह खुद को "बड़ा भाई/बहन" समझकर गर्व महसूस करेगा। इन टिप्स से बड़े बच्चे को लगेगा कि वह अभी भी परिवार का अहम हिस्सा है और नए बच्चे से उसका रिश्ता प्यार भरा बनेगा।

