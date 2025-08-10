हिना खान को 1 साल से नहीं मिला काम, क्या ब्रेस्ट कैंसर है वजह?

नारी डेस्क: पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। हिना ने बताया कि बीते एक साल से उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई फोन नहीं आया। इसका कारण उनके ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ है। हिना खान को लंबे समय बाद कलर्स के नए रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में देखा जा रहा है। इस शो में वह कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रही हैं। इसके पहले हिना केवल शोज में गेस्ट बनकर ही नजर आईं, लेकिन एक्टिंग के नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। हिना ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि पिछले एक साल से उनके साथ काम करने से लोग कतराते रहे हैं।

ब्रेस्ट कैंसर ने बिगाड़ा हिना का करियर

हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपने ब्रेस्ट कैंसर का खुलासा किया था, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। इस बीमारी का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी साफ नजर आया। हिना ने बताया कि कई बार ऑफर मिलने के बावजूद उनकी बीमारी को लेकर लोग डरते थे और काम देने से पीछे हट जाते थे। इससे उनका करियर लगभग ठप सा हो गया।

कैंसर के बाद पहला प्रोजेक्ट

‘पति पत्नी और पंगा’ हिना का कैंसर के बाद पहला प्रोजेक्ट है। हिना ने कहा कि वह काम करना चाहती थीं, लेकिन लोगों की सोच के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई। भले ही कोई सीधे उनसे न कहे, लेकिन हिना को महसूस होता था कि लोग उनकी बीमारी के चलते उनके साथ काम करने में संकोच कर रहे हैं। अब हिना इस सोच को बदलना चाहती हैं और इस रियलिटी शो के जरिए वापस अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

काम देने से लोग क्यों घबराए?

हिना ने बताया कि अगर वह किसी और की जगह होती तो शायद वह भी काम देने से पहले कई बार सोचती। उन्होंने कहा कि वह अब पूरी तरह से ठीक हैं और ऑडिशन देने के लिए भी तैयार हैं। हिना ने यह भी कहा कि पिछले एक साल से उन्हें किसी ने काम के लिए कॉल तक नहीं किया। अब वह डिजिटल शोज में भी दिलचस्पी दिखा रही हैं और जल्द ही फिर से एक्टिंग में सक्रिय होने की उम्मीद कर रही हैं।

हिना खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि बीमारी भले ही करियर को प्रभावित कर दे, लेकिन हिम्मत और मेहनत से फिर से वापसी संभव है। हिना ने अपने जीवन की इस कठिन घड़ी को पार करके दिखाया है कि वे अब फिर से काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें फिर से अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे।





