12 SEPFRIDAY2025 12:56:07 PM
Nari

पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ हिमांशी खुराना का खूबसूरत और सादगी भरा सूट लुक वायरल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Sep, 2025 01:36 PM
पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ हिमांशी खुराना का खूबसूरत और सादगी भरा सूट लुक वायरल

नारी डेस्क: पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ के नाम से मशहूर हिमांशी खुराना एक बार फिर अपने स्टाइल की वजह से चर्चा में आ गई हैं। इस बार हिमांशी ने वेस्टर्न कपड़ों की बजाय एक पारंपरिक गुलाबी सूट में अपनी सादगी और खूबसूरती दिखाकर सभी का दिल जीत लिया है। उनका यह देसी लुक इतना आकर्षक था कि हिमांशी के सामने बॉलीवुड की कई ग्लैमरस हसीनाएं भी फीकी लगने लगीं।

हिमांशी का कमाल का बदलाव और स्टाइल

हिमांशी खुराना की खूबसूरती के चर्चे तो पहले से ही हैं, लेकिन हाल ही में उनका 11 किलो वजन घटाने के बाद का लुक उन्हें और भी ग्लैमरस बना चुका है। पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हिमांशी को उनके फैंस प्यार से पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ कहते हैं। उनकी तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों की बौछार हो गई।

गणपति पूजा के लिए पहना गया खास गुलाबी सूट

हिमांशी ने यह खूबसूरत गुलाबी सूट गणपति बप्पा की पूजा के दौरान पहना था। यह सूट मलमल ब्रांड का पिंक ऑर्गेंजा कुर्ता सेट है, जिसकी कीमत लगभग 17 हजार रुपये है। इस सूट पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क की सुंदर सजावट की गई है, जो इसे बेहद स्टाइलिश बनाती है।

स्ट्रेट सिल्हूट वाले वी नेकलाइन वाले कुर्ते को शीयर ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनाया गया है, जिसपर सफेद थ्रेड और सेक्विन का बेहतरीन काम है। नेकलाइन पर शीशों वाली डबल लेस और सफेद मोती की तीन लटकनें सूट की खूबसूरती बढ़ाती हैं। नीचे के हिस्से पर भी फूलों का हैवी वर्क किया गया है, जो पूरे लुक को शानदार बनाता है।

PunjabKesari

दुपट्टा और पैंट्स का भी खास ध्यान रखा गया

हिमांशी ने सूट के साथ मैचिंग ऑर्गेंजा दुपट्टा पहना था, जिस पर भी कुर्ते जैसी कढ़ाई और मिरर वर्क किया गया है। दुपट्टे पर लगे सेक्विन के छोटे-छोटे सितारे इसे और भी चमकदार बनाते हैं। सूट के साथ उन्होंने बॉर्डर डीटेलिंग वाली कॉटन पैंट्स पहनी थीं, जिनमें दिया लेस पैटर्न बना हुआ है, जिससे उनका पूरा पहनावा बहुत ही खूबसूरत और संतुलित दिखा।

मिनिमल जूलरी और मेकअप से मिला परफेक्ट टच

अपने इस सादे और खूबसूरत लुक को और निखारने के लिए हिमांशी ने मिनिमल जूलरी का चयन किया। उन्होंने केवल कुंदन के दो स्टोन वाले इयररिंग्स और हाथ में एक डायमंड रिंग पहनी थी। मेकअप में भी उन्होंने स्टोन वाली छोटी बिंदी लगाई, जो उनके लुक को परफेक्ट फिनिशिंग टच देती है।

गुलाबी लिप शेड और खुले बालों के साथ उनका यह लुक बहुत ही आकर्षक और प्यारा लग रहा था। हिमांशी की मुस्कान भी इतनी खुशनुमा थी कि नजरें उनसे हटना मुश्किल हो गईं।

सोशल मीडिया पर हिमांशी के इस देसी लुक को मिली भरपूर तारीफ

हिमांशी खुराना के इस खूबसूरत और सादगी भरे सूट लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उनके फैंस और फॉलोअर्स इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस लुक में हिमांशी की अदाएं और उनका नेचुरल ग्लो देखकर हर कोई उनके दीवाना हो गया है  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it