हाई प्रोटीन लौकी Momos

नारी डेस्क : अगर आप हेल्दी और हाई प्रोटीन स्नैक की तलाश में हैं, तो ये लौकी मोमोस आपके लिए परफेक्ट हैं। पारंपरिक मोमोस की तरह ही टेस्टी, लेकिन इसमें लौकी, सोया चंक्स और पनीर का प्रोटीन भरपूर मिश्रण इसे सेहतमंद बनाता है। यह डिश हल्की, पौष्टिक और साथ ही स्वाद में धमाकेदार है। घर पर बनाने में आसान, यह मोमोस स्नैक टाइम या पार्टी में भी सभी को पसंद आएंगे।

Servings - 3

सामग्री

तेल – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन – 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच

सफ़ेद हरा प्याज़ (स्लाइस) – 2 बड़े चम्मच

गाजर – 80 ग्राम

लौकी (बॉटल गार्ड) – 120 ग्राम

उबले और कटे हुए सोया चंक्स – 100 ग्राम

सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच

भिगोया हुआ काजू – 2 बड़े चम्मच

भुने हुए तिल – 2 छोटे चम्मच

भिगोई हुई कश्मीरी सूखी लाल मिर्च – 4

भुनी हुई सूखी लाल मिर्च – 2

भुनी हुई लाल शिमला मिर्च – 40 ग्राम

तेल – 1 छोटा चम्मच

भुना हुआ प्याज़ – 80 ग्राम

भुना हुआ लहसुन – 1 छोटा चम्मच

टमाटर – 100 ग्राम

पनीर – 100 ग्राम

धनिया के डंठल – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

पानी – 300 मिलीलीटर

पानी – 150 मिलीलीटर (राइस पेपर भिगोने के लिए)

राइस पेपर – 20

सफ़ेद तिल – सजाने के लिए

चिली ऑयल – सजाने के लिए

हरा हरा प्याज़ – सजाने के लिए

बनाने की विधि

1. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करें। इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड तक भूनें।

2. इसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद हरा प्याज़ डालकर कुछ सेकंड भूनें।

3. अब 80 ग्राम गाजर और 120 ग्राम लौकी डालें। 1–2 मिनट तक पकाएं।

4. इसमें 100 ग्राम उबले और कटे हुए सोया चंक्स, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालें। 5 मिनट तक पकाएँ।

5. आंच बंद कर दें और मिश्रण को 10–15 मिनट ठंडा होने दें।

6. एक ब्लेंडर में डालें: 2 बड़े चम्मच भिगोया हुआ काजू, 2 छोटे चम्मच भुने हुए तिल, 4 भिगोई हुई कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, 40 ग्राम भुनी लाल शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच तेल, 80 ग्राम भुना प्याज़, 1 छोटा चम्मच भुना लहसुन, 100 ग्राम टमाटर, 1 बड़ा चम्मच धनिया के डंठल, 1 छोटा चम्मच नमक, 300 मिलीलीटर पानी इसे स्मूद पेस्ट बनने तक ब्लेंड करें।

7. एक बर्तन में 150 मिलीलीटर पानी डालें और राइस पेपर को उसमें भिगोएं। फिर इसे बोर्ड पर रखें। दूसरा राइस पेपर भी भिगोकर उसके ऊपर रखें। बीच में तैयार मिश्रण डालें, ढकें और हरे प्याज़ से बांध दें।

8. मोमोस को स्टीमर में रखें, ढक दें और 5–6 मिनट तक स्टीम करें। फिर स्टीमर से निकालें।

9. अब ब्लेंड किए हुए मिश्रण को पैन में डालें और 7–8 मिनट तक पकाएं।

10. आंच बंद कर दें और तैयार ग्रेवी को सर्विंग बाउल में डालें। उसके ऊपर तैयार लौकी मोमोस रखें।

11. ऊपर से सफ़ेद तिल, चिली ऑयल और हरा प्याज़ डालकर सजाएं।

12. गरमागरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum



