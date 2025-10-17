18 OCTSATURDAY2025 8:42:51 AM
'उन्हें बस घर बैठने वाली और सबकुछ कुर्बान करने वाली औरत चाहिए थी' जब Breakup पर बोली Hema Malini

  • Updated: 17 Oct, 2025 06:41 PM
नारी डेस्कः बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी जवानी में हुआ करती थी। हेमा मालिनी अपनी फिटनेस का आज भी वैसे ही ध्यान रखती हैं जैसे पहले। हेमा मालिनी की फिल्में भी लोग बहुत पसंद करते थे। सब जानते हैं कि हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र देओल से शादी की जो पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे लेकिन बिना किसी शिकायत के उन्होंने शादी भी की और इस शादी से उन्होंने 2 बेटिया ऐशा देओल और आहाना देओल हैं। 

धर्मेंद्र से पहले संजीव कुमार के प्यार में थी हेमा मालिनी

लेकिन धर्मेंद्र से पहले हेमा को संजीव कुमार से प्यार हुआ था लेकिन ये प्यार परवान ना चढ़ पाया। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते की बात शादी तक पहुंची थी और परिवार में बात भी चल रही थी। इस पर हेमा का कहना था कि उन्होंने घर बैठने वाली और सब त्यागने वाली बीवी चाहिए थी। साल 1991 में जूनियर जी मैगजीन में दिए इंटरव्यू में हेमा ने बताया था कि संजीव कुमार एक ऐसी बीवी ढूंढ रहे थे जो घर पर बैठे और सबकुछ कुर्बान करने वाली हो।  वो ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे जो शादी के बाद उनकी बीमार मां की सेवा करें और उनका साथ दें। बता दें कि हेमा मालिनी का अफेयर संजीव कुमार के साथ फिल्म सीता और गीता के सेट से शुरू हुआ था। दोनों इस फिल्म के गाने हवा के साथ-साथ के शूट के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। 
'घर बैठने वाली और सबकुछ कुर्बान करने वाली बीवी चाहिए थी'

एन एक्टर्स एक्टर की किताब के मुताबिक, संजीव कुमार के घर वाले खुद हेमा मालिनी के घर उनका हाथ मांगने जाने वाले थे। हेमा मालिनी संजीव कुमार और उनकी मां शांताबेन ने विजिट प्लान किया, डेट फिक्स की और मद्रास की टिक्स बुक करवाई। संजीव कुमार की मां हेमा मालिनी के घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर गई थी लेकिन एक शर्त पर रिश्ता खत्म हो गया। संजीव और उनकी मां चाहती थी कि वो शादी के बाद फिल्में ना करें लेकिन हेमा की मां चाहती थी कि वो शादी के बाद भी काम करती रहे।  बस इसी बात पर रिश्ते की बात ठप्प हो गई क्योंकि हेमा और उनकी मां इस शर्त के लिए राजी नहीं थे। इसके बाद हेमा ने धर्मेंद्र जी से शादी कर ली और संजीव कुमार आजीवन कुंवारे ही रह गए। 
 

