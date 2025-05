भूख-प्यास से तड़पकर सड़क पर गिरा घोड़ा, मालिक ने मारा थप्पड़…  वीडियो देख भड़के लोग

नारी डेस्क: कोलकाता के भवानीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कमज़ोर, डिहाइड्रेटेड और थका हुआ घोड़ा सड़क पर गिरता हुआ नजर आता है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण उसे हीटस्ट्रोक हो गया था। दुख की बात यह है कि जब घोड़ा गिरा तो उसे पानी या आराम देने की बजाय, उसका मालिक उसे थप्पड़ मारकर जबरन खड़ा करने की कोशिश करता है।

वीडियो देख सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि घोड़ा बुरी हालत में है, फिर भी उसे तांगा खींचने के लिए मजबूर किया गया। जब वह गिर पड़ा तो मालिक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। PETA इंडिया (People for the Ethical Treatment of Animals) ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस अमानवीय व्यवहार की निंदा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

A dehydrated and emaciated horse suffered a heatstroke and collapsed in Kolkata, as the handler slapped and yelled at the horse.



We commend the @KolkataPolice for registering an FIR following a PETA India complaint.



Nobody should have to endure such cruelty!

Help us rescue… pic.twitter.com/i1reNpsPaZ — PETA India (@PetaIndia) April 29, 2025

PETA की शिकायत पर FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

PETA इंडिया ने PCA एक्ट 1960 की धारा 34 और 35 के तहत पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि घोड़े को पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है, और उसकी सेहत की जांच की जा रही है।

लोगों ने जताया गुस्सा, बोले- इंसान कितना स्वार्थी हो सकता है

वीडियो देखने के बाद लोग काफी भावुक और गुस्से में हैं। एक यूज़र ने लिखा, "इतनी गर्मी में भूखा और बीमार जानवर से काम करवाना सीधी क्रूरता है।" वहीं कई लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ा जुर्माना और सज़ा होनी चाहिए।

सेलेब्रिटीज की भी आई प्रतिक्रिया

अभिनेत्री पूजा भट्ट ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहरों में तांगा चलाने की व्यवस्था की सख्त निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने पशु अधिकारों को लेकर कानून और कड़ा करने की मांग की है।

जरूरी सवाल – क्या जानवरों की कीमत पर हो रहा है इंसानी आराम?

यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है – क्या इंसानों की सुविधा के लिए बेजुबान जानवरों को यूं ही शोषित किया जाता रहेगा? ऐसे मामलों से साफ है कि जानवरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए और कड़े कानून और जनजागरूकता की सख्त जरूरत है।

A dehydrated and emaciated horse suffered a heatstroke and collapsed in Kolkata, as the handler slapped and yelled at the horse.



We commend the @KolkataPolice for registering an FIR following a PETA India complaint.



Nobody should have to endure such cruelty!

Help us rescue… pic.twitter.com/i1reNpsPaZ — PETA India (@PetaIndia) April 29, 2025

नोट: अगर आप ऐसे किसी भी मामले को देखें, तो तुरंत स्थानीय पशु संगठन या पुलिस को सूचित करें। जानवर भी दर्द महसूस करते हैं, बस कह नहीं पाते।