एक मां इतनी हैवान कैसे हो सकती, अपनी ही मासूम बेटी को दी ऐसी दर्दनाक मौत...

एक मां इतनी हैवान कैसे हो सकती, अपनी ही मासूम बेटी को दी ऐसी दर्दनाक मौत...

  नारी डेस्क:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसी हृदयविदारक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। चार साल की मासूम दिव्यांशी की लाश गंगनहर में मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो खुलासा हुआ कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी मां ने की थी  वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस निर्मम हत्या की कहानी जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए।

 कैसे हुआ खुलासा?

बुधवार सुबह नरौरा थाना क्षेत्र की गंगनहर में मछुआरों ने एक बच्ची का शव उतराता देखा। घबराकर उन्होंने शव को नहर किनारे रेत में दबा दिया और गांव वालों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच में पता चला कि मृतका का नाम दिव्यांशी (4) है, जो अहमदगढ़ कस्बे के मोहल्ला गढ़ीवाला की रहने वाली थी।

मां ने खुद दर्ज कराई थी झूठी रिपोर्ट

शुरुआती जांच में बच्ची की मां सीमा ने 1 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी है। पुलिस ने उसी आधार पर केस दर्ज किया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी में कई झोल नजर आने लगे। सीमा की बताई गई बातों और सबूतों में बड़ा फर्क था।

 मां और प्रेमी ही निकले कातिल

कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने जब सच्चाई सामने लाई, तो खुलासा हुआ कि सीमा और उसका प्रेमी यतेन्द्र ही बच्ची के असली कातिल हैं। सीमा ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद वह यतेन्द्र के साथ रह रही थी। लेकिन दिव्यांशी उसकी “नई जिंदगी” में बाधा बन रही थी। अक्सर वह बच्ची को लेकर परेशान रहती थी क्योंकि काम पर जाते वक्त उसे संभालना मुश्किल होता था। इसी कारण दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।

 पड़ोसन को फंसाने की खौफनाक योजना

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि सीमा और यतेन्द्र ने हत्या के बाद पड़ोस की एक महिला ललितेश और उसके परिवार को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने पहले से तय योजना के तहत बच्ची की हत्या कर शव को नरोरा गंगनहर में फेंक दिया और फिर थाने जाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई कि ललितेश और उसके साथी उसकी बेटी को मारकर लाश छुपा चुके हैं।

मासूम की आखिरी चीख कोई नहीं सुन सका

चार साल की दिव्यांशी अपनी मां की गोद में ही सुरक्षित समझती थी। पर उसे क्या पता था कि वही गोद उसकी कब्र बन जाएगी। सीमा और यतेन्द्र ने पहले उसके सिर पर चोट पहुंचाई, फिर मुंह और गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया। जब बच्ची की लाश नहर में मिली, तो पूरे इलाके में मातम छा गया। लोग अविश्वास में थे कि कोई मां इतना निर्दयी कैसे हो सकती है।

 पुलिस ने किया सच उजागर

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सच्चाई सामने आई कि सीमा और उसका प्रेमी ही इस वारदात के जिम्मेदार हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि बच्ची उनके रिश्ते में रुकावट बन रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अदालत में पेश किया गया है।

 इलाके में गुस्सा और शोक

इस घटना के बाद पूरे बुलंदशहर में आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि “मां” शब्द को कलंकित करने वाली सीमा को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर गुस्सा उमड़ रहा है और लोग बच्ची दिव्यांशी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

 जिस मां की ममता बच्चों के लिए सबसे बड़ी ढाल होती है, वही अगर शैतान बन जाए, तो इंसानियत भी रो पड़ती है। दिव्यांशी की यह कहानी समाज के लिए चेतावनी है  कि लालच, वासना और गैर-जिम्मेदारी जब इंसान पर हावी हो जाती है, तो वह रिश्तों का सबसे पवित्र रूप भी कुचल देता है।

  

 

