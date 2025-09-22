गरबा खेलने से Heart Attack आने का रिस्क, डॉक्टर की चेतावनी पहले ये काम कर लें

नारी डेस्कः शारदीय नवरात्रे शुरू है और इस दौरान बहुत से लोग गरबा खेलने जाते हैं लेकिन पिछले साल गरबा खेलते समय कुछ लोगों को हैल्थ इश्यूज और हार्ट अटैक आने जाने मामले भी सुनने को मिले थे लेकिन क्या सच मे गरबा खेलने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है चलिए आज इस बारे मे बात करते हैं। गरबा डांस करने से शरीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है लेकिन अब जो हालिया सालों में गरबा के दौरान हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं उसे लेकर लोग काफी डरे हुए भी हैं हालांकि इस पर कई एकसपर्ट का कहना है कि गरबा खेले लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर। ऐसा हम नहीं बल्कि ओर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनन वोरा का कहना है और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि गरबा (Garba) खेलते हुए हार्ट अटैक ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए।

गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक | Heart Attack During Garba

उनके अऩुसार,जब भी खेलने जाना है तो पहले खुद को पूरा दिन हाइड्रेटेड रखे यानि खूब सारा पानी पीते रहें और जब गरबा खेले तो बीच-बीच में प्यास लगे तो पानी पीते रहे। इससे शरीर मे पानी की कमी नहीं होगी। अपने साथ चॉकलेट रखें या शुगर टेबलेट्स रखे और बीच- बीच में इसे खाते रहें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक लो ना हो जाए।



कोई चक्कर खाकर गिर जाए तो क्या करें?

गरबा डांस एक एनर्जेटिक डांस है इसलिए कई बार लोग अचानक चक्कर खाकर गिर जाते हैं उन्हें सुध नहीं रहती और सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में देर ना करते हुए एंबुलेंस की मदद लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे CPR दें। सीपीआर देने के लिए अपनी हथेली का उथला हिस्सा मरीज की छाती के बीच में रखें औऱ दबाएं। तेज व गहरे धक्के दें और यह तब तक दें जबतक कि मदद के लिए एंबुलैंस ना आ जाए।

यह भी पढ़ेंः

गरबा खेलने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

गरबा खेलने से पहले थोड़ा वॉर्मअप करें ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए।

खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रखें। प्रोटीन बार का सलाह से सेवन कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें।

खान-पान का पूरा ध्यान दें ताकि शरीर को पूरा पोषण मिलें।

पहले से ही चोट लगी है या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो गरबा अवाइड करें और पूरा आराम करें।

हार्ट पेशेंट है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें।

