गुजरात  में ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार

नारी डेस्क: गुजरात के भरूच जिले के पनौली GIDC औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में शनिवार दोपहर को भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठता काला धुआं और तेज़ लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गईं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। देर शाम तक आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी थी। अधिकारियों के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

स्थानीय लोगों में दहशत

आग इतनी तीव्र थी कि आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। कई स्थानीय निवासी फैक्ट्री के पास एकत्र हो गए और स्थिति को देखकर भयभीत नजर आए। चश्मदीदों का कहना है कि आग अचानक लगी और कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट, रासायनिक प्रतिक्रिया या किसी मानवीय लापरवाही के कारण लगी। नुकसान का वास्तविक आंकलन राहत कार्य पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा।

VIDEO | Bharuch, Gujarat: Fire breaks out in Sanghvi Organics Pvt Ltd in GIDC Panoli. Thick smoke and flames were visible from a distance as multiple fire tenders rushed to the spot and began firefighting operations. More details are awaited.



पिछली घटनाएं और सुरक्षा पर सवाल

गौरतलब है कि इससे पहले भी गुजरात में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी वर्ष 2 अप्रैल को बनासकांठा जिले के डीसा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

प्रशासन की अपील

भरूच जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर डटी हुई हैं। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।