करवा चौथ पर गोविंदा ने पत्नी सुनीता को दिया इतना महंगा सोने का हार कि हर कोई रह गया शॉक्ड

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Oct, 2025 09:45 AM
 नारी डेस्क: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखी-प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं पति अपनी पत्नियों को प्यार और सम्मान के साथ खास तोहफा देकर उनका आशीर्वाद पाते हैं। इस बार बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) ने भी अपनी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) को इतना खास तोहफा दिया कि हर कोई हैरान रह गया।

 गोविंदा ने दिया पत्नी को करवा चौथ का तोहफा – सोने का हार

करवा चौथ से पहले ही सुनीता आहूजा को उनका स्पेशल गिफ्ट मिल गया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह अपने पति गोविंदा से मिला तोहफा दिखा रही हैं। पोस्ट के साथ सुनीता ने लिखा – “सोना कितना सोना है… गोविंदा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट आ गया।” इन तस्वीरों में सुनीता ने गले में भारी सोने का हार पहना हुआ है, जिसकी चमक देखकर फैंस भी दंग रह गए।

 सोशल मीडिया पर छाया गोविंदा-सुनीता का प्यार

तस्वीरें वायरल होते ही फैंस के बीच हलचल मच गई। लोगों ने कमेंट सेक्शन में हार की लंबाई और डिजाइन को लेकर जमकर रिएक्शन दिए। कई यूजर्स ने लिखा “इतना बड़ा हार! ये तो पूरे गले को ढक ले रहा है।” वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि “गोविंदा आज भी बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक पति हैं।” सुनीता की मुस्कान और गोविंदा के प्यार भरे गिफ्ट ने इस त्योहार को और भी खास बना दिया।

 तलाक की अफवाहों के बीच आया प्यार भरा सरप्राइज

पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें चल रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों के बीच अनबन है और सुनीता ने तलाक की अर्जी तक दे दी है। लेकिन इस पोस्ट के बाद दोनों ने इन अफवाहों पर फुलस्टॉप लगा दिया है। सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था  “जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा, माता रानी उसे नहीं छोड़ेगी।” उनका कहना था कि उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत है, और करवा चौथ पर मिला यह तोहफा इसका सबूत है।

1987 से साथ हैं गोविंदा और सुनीता

गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी फिल्मी दुनिया की सबसे प्यारी कहानियों में से एक है। दोनों ने 1987 में शादी की थी और उनके दो बच्चे  टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं। वक्त के साथ उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव जरूर आए, लेकिन दोनों ने हमेशा साथ निभाया है।

करवा चौथ 2025 में गोविंदा और सुनीता का यह “गोल्डन मोमेंट” हर उस कपल के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाए रखना चाहता है। फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल का चांद देखने वाला पल भी गोविंदा-सुनीता कैसे मनाते हैं।

 

