झूठी निकलीं तलाक की खबर, गोविंदा और सुनीता आहूजा ने एक साथ किया बप्पा का स्वागत

नारी डेस्क: पिछले कुछ समय से बॉलीवुड स्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। सभी तरह की अफवाहों पर तभी विराम लग गया जब दोनों एक साथ नजर आए। तलाक की खबरों के बीच गोविंदा और सुनीता एक साथ गणेश उत्सव में शामिल हुए। दोनों ने अपने घर में बप्पा का स्वागत किया



लंबे समय के बाद दोनों को एक साथ देखकर फैंस बेहद खुश है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों का रिश्ता अभी भी मजबूत है। वहीं कुछ दिन पहले गोविंदा के मैनेजर ने तलाक की खबराें को झूठ बताते हुए कहा था कि गोविंदा और सुनीता के बीच कोई अनबन नहीं है।पूरा परिवार एकजुट है और इस बार भी वे गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाएंगे।

मैनेजर ने कहा था- गोविंदा का परिवार हर साल की तरह बप्पा को घर लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि तलाक की अफवाहें सिर्फ निराधार गॉसिप हैं और हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। गोविंदा और सुनीता के बीच सबकुछ ठीक है।

