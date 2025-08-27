01 SEPMONDAY2025 7:46:00 AM
Nari

झूठी निकलीं तलाक की खबर, गोविंदा और सुनीता आहूजा ने एक साथ किया बप्पा का स्वागत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Aug, 2025 03:22 PM
झूठी निकलीं तलाक की खबर, गोविंदा और सुनीता आहूजा ने एक साथ किया बप्पा का स्वागत

नारी डेस्क: पिछले कुछ समय से बॉलीवुड स्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। सभी तरह की अफवाहों पर तभी विराम लग गया जब दोनों एक साथ नजर आए। तलाक की खबरों के बीच  गोविंदा और  सुनीता एक साथ गणेश उत्सव में शामिल हुए। दोनों ने अपने घर में बप्पा का स्वागत किया

PunjabKesari
लंबे समय के बाद दोनों को एक साथ देखकर फैंस बेहद खुश है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों का रिश्ता अभी भी मजबूत है। वहीं कुछ दिन पहले  गोविंदा के मैनेजर ने तलाक की खबराें को झूठ बताते हुए कहा था कि  गोविंदा और सुनीता के बीच कोई अनबन नहीं है।पूरा परिवार एकजुट है और इस बार भी वे गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाएंगे।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

 

 

मैनेजर ने कहा था- गोविंदा का परिवार हर साल की तरह बप्पा को घर लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि तलाक की अफवाहें सिर्फ निराधार गॉसिप हैं और हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। गोविंदा और सुनीता के बीच सबकुछ ठीक है। 
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it