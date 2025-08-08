रक्षाबंधन से पहले सोने के दामों में लगी आग, सीधा एक लाख के पार हुई कीमत

नारी डेस्क: रक्षाबंधन से पहले सोने के दामों में भारी उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 800 रुपये बढ़कर 1,03,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 3,600 रुपये बढ़कर 1,02,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए बंद स्तर पर रही थी।



राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 800 रुपये बढ़कर 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ यह बृहस्पतिवार के 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। पिछले पांच सत्रों में सोने की कीमतों में 5,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है।



सर्राफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमतें भी 1,000 रुपये बढ़कर 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। बृहस्पतिवार को यह 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले पांच सत्रों में चांदी की कीमत में 5,500 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। कारोबार के दौरान, न्यूयॉर्क में यह कीमती धातु 104.02 डॉलर बढ़कर 3,500.33 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी मामूली बढ़कर 38.28 डॉलर प्रति औंस हो गई।