दिवाली 2024 से अब तक कितना बढ़े सोने के दाम ? 2026 में  हो जाएगा और भी महंगा

  • Updated: 17 Oct, 2025 04:43 PM
दिवाली 2024 से अब तक कितना बढ़े सोने के दाम ? 2026 में  हो जाएगा और भी महंगा

पिछले धनतेरस के बाद से सोने ने रुपये के संदर्भ में लगभग 63 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, और शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक इसके 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना है। वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, ईटीएफ प्रवाह और केंद्रीय बैंक की खरीदारी से मिले नरम रुख वाले संकेतों के कारण सोने में तेजी आई है।
 

मार्च 2025 से सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो 3,000 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर लगभग 4,254 डॉलर हो गई हैं। भारत में, धनतेरस 2024 को कीमतें 78,840 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर वर्तमान में 128,200 रुपये हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया- "धनतेरस 2025 से अगली तेजी की शुरुआत करते हुए, 5000 डॉलर प्रति औंस या 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम का अज्ञात स्तर 2026 में पहुंच सकता है।" इन अनुकूल परिस्थितियों के चलते, सोने में लगातार आठ साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम आज 757 रुपए बढ़कर 1,27,471 के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,26,714 रुपए पर था।  गुरुवार को चांदी 5,917 रुपए घटकर 1,68,083 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कल चांदी 1,74,000 रुपए प्रति किलो थी।  यानी की चांदी की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। सोना इस साल करीब 60% बढ़ चुका है, ऐसे में आगे शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद कम है।

