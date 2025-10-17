नारी डेस्क: कर्नाटक में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा कॉलेज परिसर के पुरुष शौचालय में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी (21) कॉलेज के पांचवें सेमेस्टर का छात्र है और पीड़िता को जानता था जो सातवें सेमेस्टर में पढ़ रही है। छात्र को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।



पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के अनुसार, घटना 10 अक्टूबर को हुई। पीड़िता ने बताया कि लंच ब्रेक के दौरान आरोपी ने उसे कई बार फोन कर सातवीं मंजिल पर आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास मिलने के लिए बुलाया। पीड़ता की शिकायत के अनुसार, वह जब वहां पहुंची तो आरोपी ने कथित रूप से उसे चूमने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो वह जबरन उसे चूमने लगा। शिकायत में आरोप है कि पीड़िता लिफ्ट से नीचे जाने लगी तो आरोपी उसका पीछा करते-करते छठी मंजिल तक आया और उसे पुरुष शौचालय में खींचकर अंदर बंद कर लिया और बलात्कार किया।



पीड़िता ने बताया कि इस घटना के दौरान जब उसकी एक मित्र का फोन आया तो आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी दोस्तों को पूरी बात बताई, जिन्होंने उसे माता-पिता को जानकारी देने की सलाह दी। बाद में आरोपी ने कथित रूप से उसे फोन कर पूछा कि क्या उसे ‘पिल' चाहिए, जिस पर पीड़िता ने कॉल काट दी। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में डर और झिझक के कारण वह शिकायत दर्ज नहीं करा पाई लेकिन बाद में उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद 15 अक्टूबर को हनुमंतनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत दर्ज किया गया है।