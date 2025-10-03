गोलगप्पे खाने से बाप-बेटे समेत 3 लोगों की हुई मौत

नारी डेस्क : बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पालीगंज अनुमंडल के सीगोरी थाना क्षेत्र के करहरा गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में पिता और उनके दो छोटे बेटे शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है।

घटना का सिलसिला

यह मामला पालीगंज अनुमंडल के सीगोरी थाना क्षेत्र के करहरा गांव का है। बताया जा रहा है कि बीती रात तीनों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में परिजनों ने स्थानीय स्तर पर इलाज की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। सबसे पहले एक बेटे की मौत हो गई, इसके बाद पिता और दूसरे बेटे ने भी दम तोड़ दिया।

मेले से लौटने के बाद बिगड़ी तबीयत

परिवार के अनुसार, तीनों लोग पालीगंज के चंदौस मेले गए थे। वहां गोलगप्पे खाने के बाद घर लौटे और सामान्य भोजन भी किया। देर रात अचानक तीनों के पेट में तेज दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ने लगी। हालत इतनी गंभीर थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में नीरज साव और उनके छोटे बेटे निर्भय कुमार (4 साल) को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन सुबह तक दोनों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में नीरज साव, निर्मल कुमार (8 साल) और निर्भय कुमार (4 साल) शामिल हैं।

फूड प्वाइजनिंग का शक (Food Poisoning)

घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राथमिक आशंका फूड प्वाइजनिंग की जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। गांव में एक साथ तीन लोगों की मौत से अफरा-तफरी मची हुई है और बड़ी संख्या में लोग मृतकों के घर उमड़ पड़े हैं। पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है।

