  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Oct, 2025 02:53 PM
तवे पर हल्दी भूनकर मिलाएं ये रस, सिर्फ 15 मिनट में पाएं ग्लोइंग स्किन

नारी डेस्क : फेस्टिव सीजन में चेहरे को तो हर कोई निखारता है, लेकिन अक्सर बॉडी के डार्क हिस्सों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में चेहरा और शरीर का रंग मेल नहीं खाता। पूरी बॉडी पर महंगा टैन रिमूवल ट्रीटमेंट करवाना सभी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन घरेलू नुस्खों से आप बॉडी को भी चमका सकते हैं।

नुस्खे में इस्तेमाल सामग्री

हल्दी

कॉफी

नींबू का रस

शहद (मात्रा जरूरत के अनुसार लें)

नुस्खा बनाने की विधि

सबसे पहले गैस पर एक तवा गर्म करें और उस पर हल्दी पाउडर डालकर भून लें। जब हल्दी का रंग ब्राउन हो जाए, तब इसमें कॉफी पाउडर, नींबू का रस और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को शरीर के काले हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं और लगभग 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद इसे धो लें। इससे त्वचा पर जमी मैल और डेड सेल्स हट जाएंगी और तुरंत निखार व ताजगी दिखाई देने लगेगी।

सामग्री के फायदे

हल्दी

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह त्वचा की सूजन, लालिमा और जलन को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह स्किन को बैक्टीरिया और संक्रमण से बचाकर साफ और हेल्दी बनाए रखता है।

कॉफी

कॉफी त्वचा के लिए एक बेहतरीन नेचुरल स्क्रब मानी जाती है। इसमें मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा ताजगी और निखार से भर जाती है। यह डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को सॉफ्ट, स्मूद और ब्राइट बनाने में मदद करती है।

नींबू का रस

नींबू का रस त्वचा के लिए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन C स्किन को ब्राइट और हेल्दी बनाने में मदद करता है। यह टैनिंग, दाग-धब्बों और डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है, जिससे त्वचा नेचुरली ग्लोइंग और फ्रेश नजर आती है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शहद

शहद त्वचा के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है। यह स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है और उसे सॉफ्ट व स्मूद बनाता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को संक्रमण और पिंपल्स जैसी समस्याओं से बचाते हैं, जिससे त्वचा हेल्दी और चमकदार बनी रहती है।

घरेलू नुस्खा अुनाने से पहले सावधानी बरतें 

नींबू का रस लगाने के बाद तुरंत धूप में न निकलें, वरना स्किन पर जलन हो सकती है।

बहुत ज्यादा संवेदनशील स्किन वाले लोग पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

यह नुस्खा सस्ता और असरदार है, जो आपकी स्किन को 15 मिनट में क्लीन और ब्राइट बना देगा।

