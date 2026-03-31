महंगा और मुश्किल हो गया है विदेश में पढ़ाई का सपना, अब UK और कनाडा नहीं जाना चाहते छात्र

नारी डेस्क: विदेश में पढ़ाई के बाज़ार में 2026 में ग्रोथ लगभग स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले छह महीनों में रुपये में तेजी से गिरावट और UK, कनाडा और US जैसे मुख्य डेस्टिनेशन्स में जॉब मार्केट की अनिश्चितता के कारण खर्च बढ़ गया है और मांग पर असर पड़ा है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का अनुमान है कि विदेश में पढ़ाई की लागत में 10-12% की बढ़ोतरी होगी, जिसकी मुख्य वजह छह महीनों में रुपये में लगभग 6.5% की गिरावट और डेस्टिनेशन देशों में महंगाई है।



विदेश में पढ़ाई की योजना को टाल रहे छात्र

चूंकि छात्रों का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है, इसलिए यह चिंता है कि रुपये में और गिरावट आने से विदेश जाने की उनकी योजनाएं पटरी से उतर सकती हैं। छात्र आमतौर पर 5-7% तक खर्च बढ़ने की व्यवस्था करके चलते हैं, लेकिन जिस तरह से रुपया गिरा है, उसे देखते हुए माता-पिता दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें विदेश में पढ़ाई की योजनाओं को टालना या रद्द करना भी शामिल है। विशेषज्ञों ने बताया कि छात्रों ने अगले एडमिशन साइकिल के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अगस्त के आसपास शुरू होती है, और उनके ज़्यादातर सवाल बढ़ती लागत और 'बिग फोर' (Big Four) बाज़ारों में नौकरियों की स्थिति पर केंद्रित हैं।



UK और कनाडा हुए ज्यादा प्रभावित

अनुमानों के अनुसार, 'बिग फोर' बाज़ार - US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया - भारत से विदेश में एडमिशन लेने वाले छात्रों में 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। "विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे पसंदीदा जगहों पर, शुरुआती लेवल की नौकरियों में साफ़ तौर पर कमी देखी जा रही है। US में दो साल के मास्टर ऑफ़ साइंस प्रोग्राम की लागत $40,000-80,000 प्रति वर्ष (लगभग 233.5 लाख से 236.8 लाख) आती है। AI को तेज़ी से अपनाने और बड़ी कंपनियों द्वारा लागत में कटौती के उपायों के कारण, अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट्स के लिए शुरुआती लेवल की नौकरियों के मौकों में कमी आई है। UK और कनाडा जैसे बाज़ार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उसके बाद US का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया का शुरुआती लेवल का जॉब मार्केट अभी भी कुछ हद तक मज़बूत बना हुआ है।



पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं छात्र

upGrad Study Abroad की रिपोर्ट के अनुसार, खर्च उठाने की क्षमता एक अहम पैमाना है जो विदेश में पढ़ाई के फ़ैसले को प्रभावित करता है। लगभग 60% छात्र 20 लाख का बजट तय करते हैं, जिनमें से 34% 20 लाख से 30 लाख की रेंज में, 15% 30 लाख से 40 लाख की रेंज में, और 11% 40 लाख से ज़्यादा का बजट रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों ने अगस्त में शुरू होने वाले अगले एडमिशन साइकल के लिए वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और उनके ज़्यादातर सवाल बढ़ती लागत और 'बिग फ़ोर' बाज़ारों में नौकरियों की स्थिति के बारे में हैं।विशेषज्ञों ने कहा कि रुपये में गिरावट का असर उन छात्रों पर पड़ने की संभावना है जो अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, खासकर उन छात्रों पर जिन्होंने घरेलू संस्थानों से लोन लिया है।



छात्रों की इन देशों की तरफ बढ़ रही दिलचस्पी

विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहा तनाव स्थिति को और खराब कर रहा है, क्योंकि अब उन छात्रों के लिए फ़ैसले लेने में और देरी हो रही है जो आने वाले Fall 2026 सत्र के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ छात्र अपने एडमिशन को टाल रहे हैं और विदेश में पढ़ाई के लिए ज़्यादा स्थिर और दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। बड़े आर्थिक और भू-राजनीतिक कारणों से, जर्मनी, फ़्रांस और इटली जैसे दूसरे देशों में छात्रों की दिलचस्पी बढ़ रही है; इन देशों को पढ़ाई के लिए किफ़ायती और अच्छे मौकों का सही मेल माना जाता है। यह बात पक्की है कि भारतीय छात्र आमतौर पर अपने तय एडमिशन सत्र से 6 से 18 महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं।अमेरिका में छात्र आमतौर पर 6 से 12 महीने पहले ही आवेदन कर देते हैं, क्योंकि वहां एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी व्यवस्थित होती है और विश्वविद्यालयों में काफ़ी मुक़ाबला होता है।

