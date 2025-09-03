41 की उम्र में गौहर खान के घर फिर गूंजी किलकारियां,  दूसरी बार बनी मां

नारी डेस्क: एक्ट्रेस गौहर खान 41 की उम्र में दूसरी बार मां बन गई है। उनके घर एक बार फिर किलकारियां गूंज उठी हैं। गौहर और जैद ने बेटे का स्वागत किया है। यह उनका दूसरा बेटा है, बड़े बेटे का नाम जैहान हैं। गौहर और ज़ैद ने इंस्टाग्राम पर यह गुड न्यूज शेयर की, जिसे सुन फैंस खुशी से झूम उठे हैं।



गौहर और ज़ैद ने इंस्टाग्राम पर एक शेर और शेरनी के साथ दो नन्हे शावकों की एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट करके अपने दूसरे बच्चे के जन्म की खबर दी। तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- "बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। ज़ेहान 1 सितंबर 2025 को पैदा हुए अपने नन्हे भाई के साथ अपनी रियासत साझा करते हुए बेहद खुश है। हमारे खुश परिवार के लिए सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हैं। आभारी और हंसते-मुस्कुराते माता-पिता ज़ैद और गौहर।"



पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा- "अल्हम्दुल्लाह।" पोस्ट के मुताबिक गाैहर ने 1 सितंबर को बेटा का स्वागत किया है। नए माता-पिता को न सिर्फ़ प्रशंसकों से, बल्कि स्वरा भास्कर, सोफी चौधरी, दीया मिज़ा, आयशा खान, अमायरा दस्तूर और अन्य सेलेब्स से भी बधाई संदेश मिले। स्वरा ने लिखा- "गौ, बहुत-बहुत बधाई!" नीति मोहन ने लिखा- "हे भगवान! यह खबर सुनकर हम बहुत खुश हैं। आप सभी को, खासकर ज़ेहान को, बहुत-बहुत बधाई।" दीया ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी बनाए, और कई अन्य लोगों ने भी।

