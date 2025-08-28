सलमान के घर भी पधारे गणपति बप्पा, पूरे खान परिवार ने एक साथ की पूजा- अर्चना

नारी डेस्क:बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी मुंबई के उत्सव के माहौल में सराबोर हैं। सलमान खान ने बुधवार को मुंबई में अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाई। इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक क्लिप में, अभिनेता अपनी मां सलमा खान और पिता सलीम खान के साथ आरती करते हुए दिखाई दे रहे थे।



क्लिप की शुरुआत फूलों से सजी गणपति की एक सुंदर मूर्ति की झलक के साथ हुई। सबसे पहले, सलमान की मां सलमा खान ने आरती की, उसके बाद अभिनेता के पिता और दिग्गज गीतकार सलीम खान ने आरती की। काली शर्ट और बेज रंग की पैंट पहने सलमान खान ने आरती की और भगवान गणेश की पूजा की। क्लिप में पृष्ठभूमि में गणपति का गीत बज रहा था।



इसके बाद सलमान खान के भाई-बहन और उनके परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा खान, अलीज़ेह अग्निहोत्री, अर्पिता, आयुष शर्मा और उनके बेटे आहिल शर्मा और आयत शर्मा शामिल हैं, गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए। बॉलीवुड जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी अपने बच्चों के साथ सलमान खान और उनके परिवार के साथ गणेश चतुर्थी समारोह में भाग लिया।

बुधवार को गणेश चतुर्थी मनाने वाले सलमान खान अकेले अभिनेता नहीं थे। कई हस्तियां भी शामिल हुईं इस मौके का जश्न मनाने के लिए रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी के घर कई हस्तियां इकट्ठा हुईं। पिछले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने मुंबई स्थित अपने घर पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस समारोह में फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों का मिश्रण पारंपरिक लेकिन ग्लैमरस अंदाज में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ आया।