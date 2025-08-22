26 AUGTUESDAY2025 2:42:40 PM
ये 5 काम ना छोड़े तो जल्दी गंजे हो जाएंगे, सिर से उड़ जाएंगे बाल !

नारी डेस्क : बाल झड़ने की समस्या इन दिनों आम ही हो गई है और इसका असर सिर्फ उम्रदराज लोगों पर नहीं, बल्कि 20-30 साल के युवाओं पर भी तेजी से दिख रहा है। खासतौर पर मानसून के मौसम में यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बारिश और उमस का मौसम बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ गलत आदतें भी इसके पीछे बड़ी वजह हैं? आइए जानते हैं वो कौन-सी 5 आदतें हैं जो बालों के झड़ने की वजह बन रही हैं, और इन्हें कैसे सुधारा जाए।

मानसून में क्यों बढ़ता है हेयर फॉल?

मानसून के मौसम में हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) अधिक हो जाती है। ऐसे में जब हमारे बाल बारिश के पानी से गीले होते हैं, तो उनकी जड़ों तक पोषण पहुंचना कम हो जाता है। नमी की वजह से बालों के क्यूटिकल्स फूल जाते हैं, जिससे बालों में खिंचाव आता है और वे टूटने लगते हैं। सामान्य दिनों में जहां रोज़ाना 50-100 बाल झड़ते हैं, मानसून में यह संख्या बढ़कर 200-250 तक पहुंच सकती है।

 एक्सपर्ट की राय क्या कहती है?

डॉक्टर के अनुसार, हमारा गट हेल्थ (पाचन तंत्र) सीधे तौर पर बालों की सेहत से जुड़ा होता है। एक संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से न सिर्फ बालों को पोषण मिलता है, बल्कि नया बाल उगने की प्रक्रिया भी तेज होती है। इसलिए, आदतों में बदलाव और सही खानपान अपनाकर हेयर फॉल को रोका जा सकता है।

 गलत डाइट

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वाद के चक्कर में अक्सर बाहर का तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा लेते हैं। इस तरह के खाने में पोषण बहुत कम होता है, जबकि तेल, नमक और अनहेल्दी फैट अधिक होता है। इसका सीधा असर हमारे शरीर के साथ-साथ बालों की जड़ों पर भी पड़ता है। खासतौर पर प्रोटीन की कमी बालों को कमजोर बनाती है, जिससे वे समय से पहले झड़ने लगते हैं।

 सुझाव: अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, और प्रोटीन युक्त चीजें जैसे कि दालें, अंडा, दूध उत्पाद, नट्स और बीज जरूर शामिल करें। इससे बालों को अंदर से पोषण मिलेगा और हेयर फॉल की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

 स्मोकिंग

आज के समय में स्मोकिंग केवल फेफड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बालों की सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रही है। रिसर्च में पाया गया है कि लगातार धूम्रपान करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे बालों की जड़ों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। निकोटीन और टॉक्सिक केमिकल्स शरीर से जरूरी पोषक तत्वों को छीन लेते हैं, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।

सुझाव: अगर आप हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, तो स्मोकिंग छोड़ना पहला और जरूरी कदम है। इससे न सिर्फ आपके बाल मजबूत होंगे, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।

अत्यधिक तनाव (स्ट्रेस)

लगातार चिंता, तनाव और थकावट का असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि बालों पर भी गहरा पड़ता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। इसका नतीजा होता है,  कमजोर जड़ें, धीमी हेयर ग्रोथ और बढ़ा हुआ हेयर फॉल।

 सुझाव: प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान, मेडिटेशन या योग के लिए निकालें। अच्छी नींद, सकारात्मक सोच और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाकर तनाव को दूर रखें और बालों को टूटने से बचाएं।

योग और फिजिकल एक्टिविटी की कमी

शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी का अभाव आम हो गया है। इसका असर बालों के साथ-साथ स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ जाता है।

सुझाव: हर दिन कम से कम 15–20 मिनट योग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन मानसिक तनाव को भी कम करते हैं और बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

 विटामिन-A की कमी

विटामिन-A हमारे बालों के विकास और स्कैल्प की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से स्कैल्प ड्राय हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और हेयर ग्रोथ की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही, यह विटामिन सीबम प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है, जो बालों को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है।

 सुझाव: अपने आहार में विटामिन-A युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, पपीता, कद्दू, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। इससे स्कैल्प को पोषण मिलेगा और बालों की ग्रोथ बेहतर होगी।

अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल स्वस्थ, घने और मजबूत रहें, तो इन 5 आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। मानसून के मौसम में बालों की देखभाल और भी अधिक सतर्कता से करनी चाहिए। सही डाइट, नियमित योग और तनाव मुक्त जीवनशैली से आप बालों के झड़ने की समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं।

