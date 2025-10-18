धनतेरस के दिन हुआ बड़ा हादसा, पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयंकर आग

नारी डेस्क: धनतेरस के माैके पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के एक डिब्बे में शनिवार सुबह आग लग गई, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हुई, जो उत्तर रेलवे ज़ोन के अधिकार क्षेत्र में आता है। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रेन के 3 कोच जलकर खाक हो गए।

#WATCH | A fire broke out in a coach of train number 12204 Amritsar-Saharsa at Sirhind station in Punjab this morning. The affected coach was detached from the train and the train safely departed for its destination. No injuries were reported. https://t.co/9IVu7b8Ded pic.twitter.com/JipfxI4pB5 — ANI (@ANI) October 18, 2025



अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, शनिवार सुबह लगभग 7:30 बजे आग का पता चला। अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरे डिब्बों में पहुंचाया और आग को और फैलने से पहले ही बुझा दिया।



रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में कहा- "घटना का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरे डिब्बों में स्थानांतरित कर दिया और आग भी जल्दी बुझा दी गई। ट्रेन जल्द ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी, कोई हताहत नहीं हुआ। घटना का समय सुबह 7.30 बजे है।"ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 31 घंटे 20 मिनट में 1,716 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन अमृतसर से सप्ताह में तीन दिन - बुधवार, शनिवार और रविवार को चलती है



अमृतसर और सहरसा के बीच अपनी यात्रा के दौरान, गरीब रथ एक्सप्रेस 23 स्टेशनों पर रुकती है, जिनमें ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, अंबाला कैंट, दिल्ली, हापुड, मोरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ एनआर, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया और एस बख्तियारपुर शामिल हैं।