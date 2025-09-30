पहले प्यार और फिर सीधा जेल.... Shaadi.com पर मिली लड़की के कारण इंजीनियर ने किया सुसाइड

नारी डेस्क: वो जमाना और था जब सिर्फ महिलाएं भी धोखे का शिकार होती थी, अब तो वह खुद धोखा देने में काफी आगे निकल गई हैं। हम सभी की बात तो नहीं करते लेकिन कुछ महिलाओं ने ना सिर्फ उनके हक के लिए बनाए कानूनों का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि कई बेकसूर आदमियों को भी गलत इल्जाम में फंसाया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, यहां प्यार में मिले धोखे के चलते इंजीनियर ने अपनी जान दे दी।



छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले 29 साल के इंजीनियर गौरव सवन्नी कुछ साल पहले नौकरी के लिए नोएडा आए थे। अपनी दुल्हन की तलाश के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट शादी डॉट कॉम का सहारा लिया। यहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। शुरुआत में तो सब ठीक रहा लेकिन बाद में लड़की ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया।



इस झूठे आरोप के चलते गौरव को जेल जाना पड़ा। 15 दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से छूटकर लौटा था, वह इतना टूट गया कि उसने खुद को खत्म करने की ठान ली। शनिवार (27 सितंबर) को उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। उसने सुसाइड नोट में लिखा- मैंने प्यार में धोखा खाया है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, इसी आरोप और मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने बताया कि वह निर्दोष था और झूठे आरोप से बेहद परेशान हो गया था।

