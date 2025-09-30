30 SEPTUESDAY2025 8:27:52 PM
Nari

पहले प्यार और फिर सीधा जेल.... Shaadi.com पर मिली लड़की के कारण इंजीनियर ने किया सुसाइड

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Sep, 2025 03:24 PM
पहले प्यार और फिर सीधा जेल.... Shaadi.com पर मिली लड़की के कारण इंजीनियर ने किया सुसाइड

नारी डेस्क:  वो जमाना और था जब सिर्फ महिलाएं भी धोखे का शिकार होती थी, अब तो वह खुद धोखा देने में काफी आगे निकल गई हैं। हम सभी की बात तो नहीं करते लेकिन कुछ महिलाओं ने ना सिर्फ उनके हक के लिए बनाए कानूनों का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि कई बेकसूर आदमियों को भी गलत इल्जाम में फंसाया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, यहां प्यार में मिले धोखे के चलते इंजीनियर ने अपनी जान दे दी। 


यह भी पढ़ें:  इन दो चीजों के कारण जल्दी बूढ़ी दिखने लगती हैं महिलाएं
 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले 29 साल के इंजीनियर गौरव सवन्नी कुछ साल पहले नौकरी के लिए नोएडा आए थे। अपनी दुल्हन की तलाश के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट शादी डॉट कॉम का सहारा लिया। यहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। शुरुआत में तो सब ठीक रहा लेकिन बाद में लड़की ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया। 
 

यह भी पढ़ें:  हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू सैंपल में हुए फेल
 

इस झूठे आरोप के चलते गौरव को जेल जाना पड़ा। 15 दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से छूटकर लौटा था, वह इतना टूट गया कि उसने खुद को खत्म करने की ठान ली। शनिवार (27 सितंबर) को उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। उसने सुसाइड नोट में लिखा- मैंने प्यार में धोखा खाया है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, इसी आरोप और मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने बताया कि वह निर्दोष था और झूठे आरोप से बेहद परेशान हो गया था।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it