इन दो चीजों के कारण जल्दी बूढ़ी दिखने लगती हैं महिलाएं, एक कैफीन और दूसरी...

नारी डेस्क: हर महिला को अपनी बढ़ती उम्र की चिंता सताती है, वह जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहती। कार्डियोलॉजिस्ट की मानें तो दो चीज़ें आपकी उम्र को तेजी से बढ़ाती हैं यानी आपको जल्दी बूढ़ा दिखाने और महसूस कराने लगती हैं। अगर आप उम्र से जल्द बूढ़ा नहीं होना  चाहती तो इन दो चीजों से दूरी बनानी ही समझदारी है।  चलिए जानते हैं इनके बारे में 


कैफीन (Caffeine)

कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार ज़्यादा कैफीन (कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक आदि से) लेने पर शरीर में डिहाइड्रेशनहो जाता है। यह आपकी नींद को खराब करता है, जिससे हार्मोन असंतुलन, थकान, और त्वचा पर झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं। लंबे समय तक ज़्यादा कैफीन लेने से हार्ट पर दबाव बढ़ सकता है।


शुगर (Sugar)

चीनी शरीर में ग्लाइकेशन प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे त्वचा की लोच (elasticity) कम होकर झुर्रियां और ढीलापन जल्दी दिखने लगता है।  ज़्यादा शुगर लेने से मोटापा, मधुमेह और हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।यह शरीर की कोशिकाओं को तेजी से बूढ़ा करती है।


हर्बल टी और ताजे फलों पर करें भरोसा

कैफीन और शुगर दोनों ही शरीर को बाहर से बूढ़ा दिखाते हैं और अंदर से कमजोर करते हैं।  इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कैफीन और शुगर को सीमित मात्रा में ही लें और इसके बजाय पानी, हर्बल टी, ताजे फल और फाइबरयुक्त आहार को अपनाएं। इससे आप लंबे समय तक हेल्दी और यंग दिख सकते हैं।

