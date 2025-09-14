14 SEPSUNDAY2025 9:55:54 PM
एक दिन में दिल कितना खून पंप करता है? जानकर रह जाएंगे हैरान!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Sep, 2025 04:43 PM
नारी डेस्क : दिल इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हर पल बिना रुके काम करता है और पूरे शरीर में खून पंप करता है। दिल के बिना इंसान का जीवन असंभव है। आइए जानते हैं कि एक ही दिन में हमारा दिल कितनी बड़ी मात्रा में खून पंप करता है और कैसे यह हर पल हमारे शरीर को जीवन देने में लगा रहता है।

दिल कैसे काम करता है?

दिल का वजन करीब 300 ग्राम होता है और यह पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन रहित खून सबसे पहले दिल के दाएं हिस्से में आता है। वहां से यह फेफड़ों तक जाता है, जहां खून ऑक्सीजन से भर जाता है। फिर बाएं हिस्से से यह खून पूरे शरीर में पहुंचता है। इसी प्रक्रिया से शरीर को जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, और वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं।

दिल की धड़कन और खून का प्रवाह

एक स्वस्थ इंसान का दिल औसतन 72 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। हर धड़कन के साथ लगभग 70 से 80 मिलीलीटर खून शरीर में पंप होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 1 मिनट में दिल लगभग 4.2 से 5.6 लीटर खून पूरे शरीर में पहुंचा देता है। इस निरंतर प्रवाह से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर सुचारू रूप से काम करता रहता है।

24 घंटे में दिल कितना खून पंप करता है?

यदि एक दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो पूरे दिन यह लगभग 1,03,000 बार धड़कता है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में दिल करीब 6000 से 8000 लीटर खून पंप करता है। इतनी विशाल मात्रा में खून हर दिन शरीर के हर हिस्से तक पहुंचकर अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है और शरीर को जिंदा रखता है।

खून का प्रवाह क्यों जरूरी है?

दिल से पंप किया गया खून शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। इसके साथ ही, यह खून शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। यदि किसी कारण से खून का प्रवाह रुक जाए या कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो शरीर तुरंत बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि ब्लड फ्लो का सुचारू रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

दिल की भूमिका सिर्फ खून पंप करने तक ही सीमित नहीं

दिल की धड़कन सिर्फ खून पंप करने तक ही नहीं रहती। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी सहारा देती है। खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे शरीर में घूमकर इंफेक्शन से बचाव करते हैं। यानी आपका दिल न सिर्फ जीवन चलाने में मदद करता है, बल्कि बीमारियों से बचाव में भी अहम भूमिका निभाता है।

