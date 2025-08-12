19 AUGTUESDAY2025 11:45:39 AM
घर पर बनाएं क्रीमी Turkish Custard Pudding

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Aug, 2025 04:40 PM
नारी डेस्क: अगर आप कुछ नया, हल्का और मिठास से भरपूर डेज़र्ट ट्राई करना चाहते है तो टर्किश कस्टर्ड पुडिंग (जिसे Muhallebi भी कहा जाता है) एक बेहतरीन विकल्प है। यह पुडिंग बहुत ही क्रीमी, मुलायम और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। यहां हम आपको टर्किश कस्टर्ड पुडिंग बनाने की आसान रेसिपी बता रहे हैं, जिसे आप कम समय और सिंपल सामग्री से घर पर बना सकते हैं। चलिए आपको ये रेसिपी बनाना सिखाते हैं। 

सर्विंग – 9
सामग्री
गुनगुना दूध – 150 मिलीलीटर
कस्टर्ड पाउडर – 2 बड़े चम्मच
दूध – 500 मिलीलीटर
चीनी – 50 ग्राम
नारियल का बुरादा – 30 ग्राम
व्हिप्ड क्रीम – गर्निंश के लिए
नारियल का बुरादा – गर्निश के लिए
पिस्ता – गर्निश के लिए
विधिः

1. एक बाउल में 150 मिलीलीटर गुनगुना दूध और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें।
2. एक पैन में 500 मिलीलीटर दूध, तैयार कस्टर्ड मिक्स और 50 ग्राम चीनी डालें। इसे 10-15 मिनट तक पकाएं। गैस से उतारकर 15-20 मिनट ठंडा होने दें।
3. एक डिश में 30 ग्राम नारियल का बुरादा फैलाएं और उस पर तैयार कस्टर्ड डाल दें। 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।
4. ऊपर से नारियल का बुरादा और पिस्ता डालकर सजाएं। 1 घंटे के लिए और फ्रिज में रखें।
5. बस अब इस रेसिपी को ठंडा-ठंडा परोसें।
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

 


 

