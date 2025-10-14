दिवाली पर पाएं चेहरे पर सोने सा निखार, घर पर अपनाएं ये आसान ब्यूटी टिप्स

नारी डेस्क : त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में दीपावली का पावन पर्व आने वाला है। इस दिन हर महिला चाहती है कि वह रंगों की तरह दमके और हर किसी की नज़रों का केंद्र बने। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। नवरात्रों में डांडिया और गरबा की थकान, फिर दिवाली की साफ-सफाई, सजावट, लाइटिंग और शॉपिंग—इन सबके चलते चेहरे पर धूल, मिट्टी और प्रदूषण का असर दिखने लगता है। दिवाली पर नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं, तो बस अभी से कुछ सरल घरेलू नुस्खे और स्किन केयर रूटीन अपनाना शुरू कर दीजिए।

त्योहारों से पहले अपनाएं ये जरूरी स्किन केयर टिप्स

आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि अपने घर और रसोई में मौजूद ऑर्गेनिक सामग्री की जरूरत है। इनसे आपकी त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और असर बेहद तेज़ दिखता है।

त्वचा की सफाई और नमी बनाए रखें

दिवाली के समय ठंड का मौसम शुरू हो जाता है जिससे त्वचा में रूखापन आने लगता है। ऐसे में त्वचा को साफ़ और हाइड्रेट रखना जरूरी है।

दिन में दो बार हल्के क्लेंज़र से चेहरा धोएं।

कॉटन की मदद से गुलाब जल या टोनर लगाएं।

नाइट क्रीम या सीरम से रात में त्वचा को पोषण दें।

अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो 100ml गुलाब जल में 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर रखें। क्लेंज़िंग के बाद इसे लगाएं, इससे त्वचा में बिना तेलीयपन के नमी बरकरार रहती है।

बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना न भूलें

भले ही मौसम ठंडा हो, पर दिन में सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

घर के अंदर रहने पर हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं।

हफ्ते में दो बार फेस स्क्रब करें

फेस स्क्रब से मृत कोशिकाएं निकल जाती हैं और चेहरा चमकने लगता है।

1 चम्मच पीसा हुआ बादाम या चावल का पाउडर,

1 चम्मच दही और थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाएं।

इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 10 मिनट बाद धो लें।

शहद और एलोवेरा से पाएं नेचुरल ग्लो

सर्दियों में शहद और एलोवेरा जेल त्वचा के लिए वरदान हैं।

रोज़ाना 10 मिनट तक चेहरे पर शहद लगाएं।

अगर घर में एलोवेरा का पौधा है, तो उसका जेल चेहरे पर लगाएं।

इससे त्वचा में नमी आएगी और चेहरा तुरंत ताज़गी से भर जाएगा।

गाजर और दूध से बनाएं फेसपैक

गाजर विटामिन-A से भरपूर होती है, जो त्वचा को पोषण देती है।

आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच सूखा दूध पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं।

इसे 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं, फिर धो लें।

यह पैक हर तरह की त्वचा के लिए लाभदायक है।

बालों की देखभाल भी जरूरी

त्योहारों में बालों की चमक भी उतनी ही अहम है।

हफ्ते में दो बार जैतून तेल से मालिश करें।

बालों पर गर्म तौलिया लपेटें ताकि तेल अंदर तक जाए।

अंडे के सफेद हिस्से को बालों में लगाकर 30 मिनट बाद धोएं।

इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।

हाथ-पैर और नाखूनों की देखभाल

त्योहारों के दौरान हाथ-पैर भी सुंदर दिखने चाहिए।

गुनगुने पानी में हाथ-पैर डुबोएं, फिर क्रीम से मसाज करें।

3 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर लगाएं।

नाखूनों पर बादाम तेल और शहद से मसाज करें।

दिवाली रोशनी, सौंदर्य और खुशियों का त्योहार है। घर की सजावट जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है खुद की देखभाल। बस थोड़े से प्रयास और घरेलू नुस्खों से आप भी इस दिवाली पर पा सकती हैं दमकता चेहरा, रेशमी बाल और कोमल त्वचा। तो इस बार रोशनी के इस पर्व पर घर भी चमके और आप भी



