E-Challan Scam Alert: क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक, लाखों का होगा नुकसान

नारी डेस्क : जबलपुर में एक नया ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है, जिसने एक शख्स के लिए भारी नुकसान कर दिया। बल्देवबाग के पत्रकार भवन के पास रहने वाले हरि प्रसाद यादव को आरटीओ के नाम से ई-चालान का मैसेज आया। शख्स ने जैसे ही मैसेज खोला, उसके मोबाइल का व्हाट्सएप हैक हो गया।

मोबाइल क्लिक करना पड़ा भारी

मैसेज में सिग्नल तोड़ने के लिए 500 रुपये का चालान दिखाया गया था। हरि ने जैसे ही लिंक क्लिक किया, उनके मोबाइल पर लगातार ओटीपी आने लगे। इस दौरान उन्हें यह अंदेशा तक नहीं हुआ कि यह एक जालसाजी का तरीका है।

🚨 Beware of Fake Traffic Challan Messages!



✅ Genuine challan messages come from VAAHAN (MoRTH) & link to https://t.co/sCNyMKZu4T



❌ Ignore WhatsApp/SMS links asking to download APKs – they are scams & may steal data.



Stay alert, pay challans only via official govt. portals. pic.twitter.com/VHBJTkBY4q — A & N Traffic Police (@Traffic_ANP) September 23, 2025

खाते से उड़ाए गए 59,700 रुपये

कुछ दिनों बाद 24 अगस्त को उन्हें पता चला कि उनके आईडीबीआई बैंक खाते से 59,700 रुपये कट गए। रकम किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। साथ ही, उनके व्हाट्सएप नंबर से अन्य लोगों को भी मैसेज भेजे जाने लगे। जब उनके परिचितों ने उन्हें बताया, तब हरि को जालसाजी का अहसास हुआ।

जालसाजों ने हैक कर लिया व्हाट्सएप

जांच में पता चला कि मोहम्मद सद्दाम नामक व्यक्ति के खाते में यह रकम स्थानांतरित की गई। पुलिस ने हरि प्रसाद यादव की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने की कार्रवाई

लार्डगंज थाना ने इस मामले में बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी ई-चालान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं।