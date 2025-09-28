28 SEPSUNDAY2025 6:27:48 PM
Nari

E-Challan Scam Alert: क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक, लाखों का होगा नुकसान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 04:49 PM
E-Challan Scam Alert: क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक, लाखों का होगा नुकसान

 नारी डेस्क :  जबलपुर में एक नया ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है, जिसने एक शख्स के लिए भारी नुकसान कर दिया। बल्देवबाग के पत्रकार भवन के पास रहने वाले हरि प्रसाद यादव को आरटीओ के नाम से ई-चालान का मैसेज आया। शख्स ने जैसे ही मैसेज खोला, उसके मोबाइल का व्हाट्सएप हैक हो गया।

मोबाइल क्लिक करना पड़ा भारी

मैसेज में सिग्नल तोड़ने के लिए 500 रुपये का चालान दिखाया गया था। हरि ने जैसे ही लिंक क्लिक किया, उनके मोबाइल पर लगातार ओटीपी आने लगे। इस दौरान उन्हें यह अंदेशा तक नहीं हुआ कि यह एक जालसाजी का तरीका है।

खाते से उड़ाए गए 59,700 रुपये

कुछ दिनों बाद 24 अगस्त को उन्हें पता चला कि उनके आईडीबीआई बैंक खाते से 59,700 रुपये कट गए। रकम किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। साथ ही, उनके व्हाट्सएप नंबर से अन्य लोगों को भी मैसेज भेजे जाने लगे। जब उनके परिचितों ने उन्हें बताया, तब हरि को जालसाजी का अहसास हुआ।

जालसाजों ने हैक कर लिया व्हाट्सएप

जांच में पता चला कि मोहम्मद सद्दाम नामक व्यक्ति के खाते में यह रकम स्थानांतरित की गई। पुलिस ने हरि प्रसाद यादव की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने की कार्रवाई

लार्डगंज थाना ने इस मामले में बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी ई-चालान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं।  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it