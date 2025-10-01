01 OCTWEDNESDAY2025 2:34:27 PM
दशहरा मेले में पसीने से नहीं बिगड़ेगा मेकअप, जानें बेस सेट करने के आसान तरीके

  01 Oct, 2025
दशहरा मेले में पसीने से नहीं बिगड़ेगा मेकअप, जानें बेस सेट करने के आसान तरीके

नारी डेस्क:  दशहरा का त्योहार सिर्फ उत्साह और उल्लास लेकर नहीं आता, बल्कि यह हमें अपने लुक को खास बनाने का भी मौका देता है। मेले में जाने या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए हर कोई अपने मेकअप को परफेक्ट और लंबे समय तक टिका हुआ देखना चाहता है। लेकिन अक्सर गर्मी और पसीने की वजह से मेकअप जल्दी खराब हो जाता है, जो मजा किरकिरा कर देता है। ऐसे में सही बेस सेट करना बेहद जरूरी होता है ताकि आपका मेकअप पूरे दिन फ्रेश और दमकता रहे। आइए जानते हैं कैसे दशहरा के मेले में पसीने से बिना बिगड़े अपना मेकअप बेस सेट करें।

मेकअप से पहले त्वचा को साफ और हाइड्रेट करें

मेकअप की शुरुआत हमेशा साफ और हाइड्रेटेड त्वचा से होनी चाहिए। दशहरा के मेले में पसीना ज्यादा आता है, इसलिए त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन करें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। तेल मुक्त और वॉटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनें ताकि त्वचा चिकनी रहे लेकिन ज्यादा चमकदार न दिखे।

ट्रेंड में है पर्ल स्किन मेकअप, आप भी घर बैठे पाएं मोतियों जैसी चमकदार त्वचा

प्राइमर का इस्तेमाल जरूर करें

प्राइमर मेकअप का सबसे अहम हिस्सा होता है, खासकर जब आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पसीने में भी खराब न हो। एक अच्छा मैट फिनिश प्राइमर आपकी त्वचा को चिकना बनाता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। प्राइमर लगाने के बाद आपका फाउंडेशन बेहतर तरीके से सेट होगा और पसीना आसानी से मेकअप को खराब नहीं कर पाएगा।

 वॉटरप्रूफ फाउंडेशन या टिंटेड मॉइश्चराइजर का चुनाव करें

दशहरा के मेले में पसीना और गर्मी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वॉटरप्रूफ फाउंडेशन या टिंटेड मॉइश्चराइजर इस्तेमाल करें। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन टोन को बेहतर करते हैं और लंबे समय तक मेकअप को मेले की हलचल में भी बरकरार रखते हैं।

PunjabKesari

कंसीलर का सही इस्तेमाल करें

आंखों के नीचे डार्क सर्कल या पिंपल्स छुपाने के लिए हल्का और क्रीमी कंसीलर लगाएं, जिसे आप फाउंडेशन के बाद ब्लेंड करें। कोशिश करें कि कंसीलर भी वॉटरप्रूफ हो ताकि पसीने से वह फैले नहीं।

सेटिंग पाउडर लगाना न भूलें

मेकअप बेस को पसीने से बचाने का सबसे असरदार तरीका है सेटिंग पाउडर। ट्रांसलूसेंट या मैट फिनिश पाउडर से पूरे फेस पर हल्का पाउडर करें ताकि मेकअप टिका रहे और चमक भी कंट्रोल में रहे। इससे आपकी त्वचा पर फ्रेशनेस बनी रहेगी और मेकअप जल्दी खराब नहीं होगा।

सेटिंग स्प्रे का उपयोग करें

मेकअप के आखिरी स्टेप में सेटिंग स्प्रे लगाएं। यह स्प्रे मेकअप को लॉक करता है और आपके लुक को पूरे दिन के लिए फ्रेश बनाए रखता है। खासकर जब आप बाहर मेले में हो, तो यह आपकी मदद करेगा पसीने और धूल से बचने में।

हल्का और नैचुरल लुक रखें

दशहरा के मेले में भारी मेकअप से बचें। हल्का और नैचुरल लुक बनाए रखें ताकि आपकी त्वचा सांस ले सके और आप आरामदायक महसूस करें। ज्यादा क्रीम या शाइनी प्रोडक्ट्स से मेकअप जल्दी खराब हो सकता है।

PunjabKesari

दशहरा के मेले में पसीने और गर्मी के बावजूद अपने मेकअप को फ्रेश और टिकाऊ बनाए रखने के लिए सही बेस सेट करना बेहद जरूरी है। त्वचा को हाइड्रेट करें, प्राइमर और वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, सेटिंग पाउडर और स्प्रे से मेकअप को लॉक करें। इस तरह आप पूरे त्योहार में खूबसूरत और आत्मविश्वासी दिख सकते हैं बिना मेकअप खराब होने की चिंता किए।  

