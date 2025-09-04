05 SEPFRIDAY2025 9:43:56 PM
Nari

बारिश के मौसम में कपड़ों को लेकर भी रहें सावधान, भूलकर भी ना करें ये Fashion mistake

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Sep, 2025 03:00 PM
बारिश के मौसम में कपड़ों को लेकर भी रहें सावधान, भूलकर भी ना करें ये Fashion mistake

नारी डेस्क: मानसून का मौसम ताजगी और ठंडक लेकर आता है, लेकिन इस समय कपड़ों और फैशन को लेकर थोड़ी सावधानी ज़रूरी होती है। अगर आप सही चुनाव करें तो बारिश में भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल दिख सकती हैं। चलएि आपको बताते हैं  भारतीय महिलाओं के लिए Monsoon Fashion Guide 

PunjabKesari
 Monsoon Fashion Do’s (क्या करें)

-इस मौसम में हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनें, कॉटन, लिनन और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक चुनें। ये हल्के होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं।

-बारिश में हल्के रंग जल्दी गंदे हो जाते हैं। नेवी ब्लू, ब्लैक, मरून, पर्पल, ग्रीन जैसे रंग पहनें जो दाग-धब्बों को छिपाते हैं।

-बहुत लंबे कपड़े पहनने से वे गीले और गंदे हो सकते हैं। इस मौसम में घुटनों तक की कुर्तियां, क्रॉप्ड पैंट्स या पल्लाज़ो पहनें।

- इस मौसम में चमड़े के जूते या हील्स से बचें। रबर, पीवीसी या प्लास्टिक सैंडल्स, फ्लोटर्स और चप्पलें सबसे बेहतर हैं।

-बारिश में मेकअप बहने का डर रहता है। हल्का वॉटरप्रूफ काजल, मस्कारा और लिप बाम लगाएं। 

PunjabKesari
Monsoon Fashion Don’ts (क्या न करें)


-भारी फैब्रिक से बचें क्योंकि सिल्क, डेनिम और वेलवेट जैसे कपड़े देर से सूखते हैं और बदबू करने लगते हैं।

-बहुत लंबे कपड़े न पहनें फ्लोर-लेंथ सूट, साड़ियां या चौड़े पैंट्स बारिश में गंदे और असुविधाजनक हो सकते हैं।

लेदर फुटवियर न पहनें, क्योंकि ये  जल्दी खराब हो जाता है और फिसलने का डर भी रहता है।

-बारिश और नमी के कारण नकली गहनों पर जंग लग सकती है। हल्की ऑक्सीडाइज्ड या मिनिमल ज्वेलरी पहनें।

-बारिश में हेयर जेल, स्प्रे और क्रीम चिपचिपे हो सकते हैं। प्राकृतिक और सिंपल हेयरस्टाइल अपनाएँ।


मानसून फैशन का सबसे बड़ा मंत्र है हल्के कपड़े, डार्क कलर्स, वॉटरप्रूफ फुटवियर और मिनिमल मेकअप। इससे आप न सिर्फ आरामदायक महसूस करेंगी बल्कि बारिश में भी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखेंगी।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it