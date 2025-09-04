बारिश के मौसम में कपड़ों को लेकर भी रहें सावधान, भूलकर भी ना करें ये Fashion mistake

नारी डेस्क: मानसून का मौसम ताजगी और ठंडक लेकर आता है, लेकिन इस समय कपड़ों और फैशन को लेकर थोड़ी सावधानी ज़रूरी होती है। अगर आप सही चुनाव करें तो बारिश में भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल दिख सकती हैं। चलएि आपको बताते हैं भारतीय महिलाओं के लिए Monsoon Fashion Guide



Monsoon Fashion Do’s (क्या करें)

-इस मौसम में हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनें, कॉटन, लिनन और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक चुनें। ये हल्के होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं।

-बारिश में हल्के रंग जल्दी गंदे हो जाते हैं। नेवी ब्लू, ब्लैक, मरून, पर्पल, ग्रीन जैसे रंग पहनें जो दाग-धब्बों को छिपाते हैं।

-बहुत लंबे कपड़े पहनने से वे गीले और गंदे हो सकते हैं। इस मौसम में घुटनों तक की कुर्तियां, क्रॉप्ड पैंट्स या पल्लाज़ो पहनें।

- इस मौसम में चमड़े के जूते या हील्स से बचें। रबर, पीवीसी या प्लास्टिक सैंडल्स, फ्लोटर्स और चप्पलें सबसे बेहतर हैं।

-बारिश में मेकअप बहने का डर रहता है। हल्का वॉटरप्रूफ काजल, मस्कारा और लिप बाम लगाएं।



Monsoon Fashion Don’ts (क्या न करें)



-भारी फैब्रिक से बचें क्योंकि सिल्क, डेनिम और वेलवेट जैसे कपड़े देर से सूखते हैं और बदबू करने लगते हैं।

-बहुत लंबे कपड़े न पहनें फ्लोर-लेंथ सूट, साड़ियां या चौड़े पैंट्स बारिश में गंदे और असुविधाजनक हो सकते हैं।

लेदर फुटवियर न पहनें, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है और फिसलने का डर भी रहता है।

-बारिश और नमी के कारण नकली गहनों पर जंग लग सकती है। हल्की ऑक्सीडाइज्ड या मिनिमल ज्वेलरी पहनें।

-बारिश में हेयर जेल, स्प्रे और क्रीम चिपचिपे हो सकते हैं। प्राकृतिक और सिंपल हेयरस्टाइल अपनाएँ।



मानसून फैशन का सबसे बड़ा मंत्र है हल्के कपड़े, डार्क कलर्स, वॉटरप्रूफ फुटवियर और मिनिमल मेकअप। इससे आप न सिर्फ आरामदायक महसूस करेंगी बल्कि बारिश में भी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखेंगी।

