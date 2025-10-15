दिवाली की सफाई में ये चीजें घर से बाहर फेंकना ही समझदारी, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

नारी डेस्क: दिवाली का त्योहार सिर्फ दीयों और मिठाइयों का नहीं, बल्कि साफ-सफाई और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुगंधित हों। लेकिन अगर कुछ चीज़ें सफाई के दौरान घर में पड़ी रह जाएं, तो मां लक्ष्मी नाराज़ भी हो सकती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनके कारण रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी।



टूटी-फूटी चीज़ें

टूटी हुई मूर्तियां, बर्तन, घड़ियां या फर्नीचर ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार, टूटी वस्तुएं दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें तुरंत घर से बाहर करें।



पुराने और फटे कपड़े

अक्सर अलमारी में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं जिन्हें हम “कभी पहन लेंगे” कहकर रख देते हैं। दिवाली से पहले ऐसे कपड़े दान कर देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नई ऊर्जा और समृद्धि आती है।



जाले और धूल

छत या कोनों में लगे मकड़ी के जाले आर्थिक रुकावटों का कारण बनते हैं। मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थानमें ही निवास करती हैं, इसलिए हर कोने की गहराई से सफाई करें।





पुराने कैलेंडर और टूटी घड़ियां

पुराने कैलेंडर और बंद घड़ियां अतीत की रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक हैं। इन्हें हटाना बहुत जरूरी है ताकि घर में समय और प्रगति दोनों चलें।

बिना उपयोग की वस्तुएं

जो चीजें महीनों से इस्तेमाल नहीं की गईं जैसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाली बोतलें या बेकार डिब्बे, वे आलस्य और ठहरावलाती हैं। दिवाली से पहले इन्हें निकालना जरूरी है।

विशेष उपाय

सफाई के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। घर में कपूर या लौंग जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दरवाजे पर लक्ष्मी के पदचिन्ह लगाना शुभ होता है।

