ताबड़तोड़ फायरिंग में बेहद मुश्किल से बचा दिशा पाटनी का परिवार, बेटियों को लेकर डरे एक्ट्रेस के पिता

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी ने बरेली के सिविल लाइंस स्थित अपने घर पर हाल ही में हुई गोलीबारी को लेकर चल रही अटकलों पर टिप्पणी की है। ANI से बात करते हुए, जगदीश ने कहा कि उनकी बेटी खुशबू पटानी की टिप्पणियों को "गलत तरीके से पेश किया गया", उनका कहना है कि उनकी बेटी के बयान को आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से गलत तरीके से जोड़ा गया था।
जगदीश ने कहा"...खुशबू के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका नाम प्रेमानंद जी महाराज के मामले में घसीटा गया। हम सनातनियों हैं और साधु-संतों का सम्मान करते हैं। अगर कोई उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो यह हमें नीचा दिखाने की साजिश है..." । वह बोले- "गोलीबारी के कारण मेरी नींद खुल गई थी। बाहर आने की कोशिश भी की। जैसे-तैसे आड़ लेकर हम बचे। 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी।"
जगदीश ने गैंगस्टर के पोस्ट पर कहा- "मैंने फेसबुक पर पढ़ा है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक और मीडिया में जो भी चीजें होती है, जैसे टिप्पणी करना या अपनी बातें रखना, इसे कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है।" उन्होंने ये भी बताया कि दिशा देश से बाहर हैं और उसका इस फायरिंग से कोई लेना-देना नहीं है।"
बता दें कि खुशबू पटानी ने हाल ही में अनिरुद्धाचार्य की उस कथित टिप्पणी के लिए आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल या उससे ज़्यादा उम्र में अविवाहित महिलाएं आमतौर पर कामुक होती हैं। इस पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया हुई और खुशबू को जमकर ट्रोल किया गया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर सफाई दी कि उनकी टिप्पणियों को गलत संदर्भ में लिया गया और प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ बताकर गलत तरीके से प्रसारित किया गया।