धनतेरस पर शनि का साया ! इस दिन ये चीजें खरीदने से क्रोधित हो जाएंगे शनि देव

धनतेरस पर खरीददारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार शनिवार के दिन यह त्योहार पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार कुछ चीजों को गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना शनि देव नाराज हो सकते हैं। धनतेरस पर इस दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का पूजन ही सबसे बड़ा शुभ कर्म माना गया है। चलिए जानते हैं इस दिन कौन सी चीजें खरीदने से बचना चाहिए।



लोहे की वस्तुएं

शनिवार को शनि ग्रह का दिन माना जाता है और इस दिन लोहे से बनी चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे शनि दोष बढ़ता है और घर में कलह या आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए इस दिन कैंची, चाकू, बर्तन या लोहे के उपकरण न खरीदें।



काले रंग की चीजें

शनिवार को काला रंग शनि से जुड़ा माना जाता है, और इस दिन काली वस्तुएं खरीदना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। कोशिश करें कि इस दिन काले कपड़े, जूते या बैग न खरीदें।



कांच या शीशे की चीजें (glassware)

कांच या शीशे की वस्तुओं को नाज़ुक माना गया है, और इस दिन इन्हें खरीदने से घर में क्रोध, टूट-फूट या नकारात्मक ऊर्जा आने का भय रहता है।



खाली बर्तन

खाली बर्तन (खाली मटकी, खाली बर्तन) को “शून्यता” का प्रतीक माना जाता है — ऐसे वस्तु घर में केवल खालीपन व अभाव का संदेश देती हैं। इसलिए यदि कुछ बर्तन लाना ही हो तो उनमें अनाज या धान आदि भरकर लाना चाहिए।



गाड़ी या नया वाहन

अगर धनतेरस शनिवार को हो तो इस दिन नई गाड़ी या किसी लोहे से बनी मशीनरी की खरीदारी न करें। ऐसा करने से दुर्घटना या नुकसान का भय रहता है। अगर गाड़ी खरीदनी ही हो तो शुभ मुहूर्त देखकर अगले दिन (रविवार या सोमवार) करें।



क्या करें इस दिन शुभ फल पाने के लिए?

-भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा करें।

-दीपदान करें और जरूरतमंदों को दान दें।

-सोना, चांदी, तांबा या पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है।

-घर में सुख-समृद्धि के लिए गौमूत्र, गंगाजल या लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाना लाभदायक होता है।

