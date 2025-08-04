आस्था के आगे बारिश भी हुई फीकी, झमाझम बरसात में भीगते हुए मंदिरों में पहुंचे भक्त

नारी डेस्क: अयोध्या में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में भी शिवभक्त कावरियों की आस्था कम होती नहीं दिखी। सोमवार सुबह से ही नागेश्वर नाथ एवं क्षीरेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने वाले भक्तों की लम्बी कतार लग गई। सावन माह के अंतिम सोमवार को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी शिवालयों पर दर्शन पूजन अर्चना के आने वाले भक्तों को व्यवस्थित दर्शन हो इसके लिए बैरिकेडिंग की गई थी। जिससे मंदिर परिसर की क्षमता के अनुरूप भक्तों को दर्शन के लिए छोड़ा जाना था।



बारिश के कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि भक्तों की संख्या कम होगी लेकिन सुबह से ही नागेश्वर नाथ मंदिर पर लंबी लाइन लग गई ऐसा ही द्दश्य क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पर भी देखने को मिला। दोनों स्थानों पर हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन पूजन हो रहा है। राममंदिर और हनुमान गढ़ी पर भी भक्तों का ताता लगा है। पुजारी रमेश दास ने बताया कि हनुमान गढ़ी पर बारिश भी दर्शनार्थियों के उत्साह को नहीं रोक पाई। जब वह आरती करने पहुंचे तो बड़ी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में उपस्थित थे।



राममंदिर में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा। भीगते हुए जय श्री राम के जयघोष के साथ रामभक्त दर्शन कर रहे हैं। मेला अधिकारी एडीएम नगर योगानंद पाण्डेय ने बताया कि श्रद्धालु रामलला का दर्शन और नागेश्वर नाथ क्षीरेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर वर्जित है। इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर जिले के थानेश्वर मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में आज लाखों शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया।



बीते रात से ही जिले के विधापति धाम, मखुन्देशवर मंदिर, थानेश्वर मंदिर और जटमलपुर के महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों मे भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रधालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालु बेगूसराय जिले के झमटिया घाट से गंगा जल लाकर आज के दिन इन मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं।