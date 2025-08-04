"मैं चुप नहीं रहूंगी..."  7 महीने के बेटे को आतंकवादी बताने वालों के खिलाफ देवोलीना ने लिया लीगल एक्शन

नारी डेस्क: टेलीविजन अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी उन लोगों को बख्शने की मूड में नहीं है जो उनके नन्हे बेटे जॉय को ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई नस्लवाद के खिलाफ है और वह बिना किसी भेदभाव के समाज की उम्मीद करती हैं। देवोलीना ने कहा कि उनकी चुप्पी को हल्के में लिया गया, ऐसे में वह इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।



देवोलीना ने कहा- "एक सेलिब्रिटी होने के नाते, मैं उन ट्रोल्स का स्वागत करती हूं जो मुझे मेरे काम और जीवनशैली के लिए ट्रोल करते हैं। मैं उनसे प्रभावित नहीं होती। मुझे हमेशा से पता था कि प्यार के साथ-साथ मुझे नफरत भी मिलेगी। मैं चुप रही, उन ट्रोल्स से बचती रही जो मेरी शादी पर भी सवाल उठाते हैं। यह मेरी पसंद थी, मेरा मानवाधिकार था। लेकिन फिर भी मैं चुप रही।" उन्होंने कहा- "जब ऐसे ट्रोल्स खुद को रोक नहीं पाए और मेरे नन्हे बच्चे, जॉय को निशाना बनाने की कोशिश की, तो मेरी चुप्पी को हल्के में लिया गया। और ये ट्रोलर्स भूल जाते हैं कि नस्लवाद एक अपराध है"।

एक्ट्रेस ने आगे कहा- मुझे पता है कि मेरा बेटा, जब बड़ा होगा और समझेगा, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए काफी मज़बूत होगा। आखिरकार, वह मेरा बेटा है, देवोलीना का बेटा।" अब उन्होंने नफ़रत भरी टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट शेयर करके कानूनी कार्रवाई की मांग की है और साइबर अपराध का मामला दर्ज करा रही हैं। देवोलीना ने कहा कि- मैं नस्लवाद से लड़ने के लिए एक स्टैंड ले रही हूं। मैं एक ऐसे समाज की आशा करती हूं जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हम सभी अपने मानवाधिकारों का प्रयोग करें और उनका आनंद लें। मेरा मानना है कि हर दिन, हम में से हर कोई नस्लीय पूर्वाग्रह और अपमानजनक रवैये के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आइए उनका मनोरंजन न करें, बल्कि उन्हें परिणाम भुगतने दें।"

देवोलीना ने अंत में कहा- "मैंने कानूनी रास्ता अपनाया है और यह सुनिश्चित करूंगी कि किसी को माफ़ न किया जाए। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि भविष्य में किसी और माता-पिता या बच्चे को इस तरह के मामले का सामना न करना पड़े। मैं साइबर क्राइम की शुक्रगुज़ार हूं जो इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और मेरी मदद कर रहा है। हमें ट्रोल करने वाले कई अकाउंट अब सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका पता लगाया जाएगा।" अभिनेत्री ने दिसंबर 2022 में अपने जिम ट्रेनर शहनवाज़ शेख से शादी की। इस जोड़े ने दिसंबर 2024 में अपने बेटे जॉय का स्वागत किया। हाल ही में ट्रोलर्स ने उनके बेटे को काला और आतंकवादी तक कह डाला। इतना ही नहीं लोगों ने तो देवोलीना केके पति के बारे में भी अनाप-शनाप लिखा था।

