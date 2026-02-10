खजूर और ओट्स कुकीज़

नारी डेस्क: अगर आप बिना रिफाइंड शुगर की कोई हेल्दी और टेस्टी कुकीज़ बनाना चाहते हैं, तो खजूर और ओट्स से बनी ये कुकीज़ आपके लिए परफेक्ट हैं। ये कुकीज़ झटपट तैयार हो जाती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं।

Servings - 4

सामग्री

खजूर की प्यूरी – 120 ग्राम

ओट्स – 100 ग्राम

बेकिंग पाउडर – 1/8 छोटा चम्मच

डार्क चॉकलेट – 30 ग्राम

बनाने की विधि

1. एक बाउल में खजूर की प्यूरी, ओट्स, बेकिंग पाउडर और डार्क चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिला लें।

2. अब बटर पेपर लगी बेकिंग ट्रे पर मिश्रण निकालें और हाथों से कुकीज़ का आकार दें।

3. ओवन को 180°C (356°F) पर पहले से गरम करें और कुकीज़ को 10–15 मिनट तक बेक करें।

4. ओवन से निकालकर कुकीज़ को थोड़ी देर ठंडा होने दें।

5. स्वादिष्ट और हेल्दी कुकीज़ परोसें।

