करी पत्ता चटनी

करी पत्ता चटनी

नारी डेस्क : करी पत्ता चटनी एक स्वादिष्ट और ताजगी भरी चटनी है, जो किसी भी दक्षिण भारतीय या भारतीय भोजन के साथ परफेक्ट मेल खाती है। इसमें मूंगफली, तिल, लहसुन और सूखी लाल मिर्च का मिश्रण इसे मसालेदार, कुरकुरी और पौष्टिक बनाता है। खास बात यह है कि इसमें करी पत्ते की खुशबू इसे और भी लजीज बना देती है।

Servings - 20

सामग्री

तेल – 1 टेबलस्पून

करी पत्ता – 10 ग्राम

तेल – 1 1/2 टेबलस्पून

कच्चे मूंगफली – 80 ग्राम

सूखी लाल मिर्च – 6

सूखी नारियल कद्दूकस – 3 ग्राम

लहसुन की कलियाँ – 10

सफेद तिल – 15 ग्राम

जीरा – 1 टीस्पून

इमली पाउडर / आमचूर पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – 3/4 टीस्पून

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें, उसमें 10 ग्राम करी पत्ते डालकर 1-2 मिनट तक भूनें। आंच से हटा लें।

2. एक अन्य पैन में 1 1/2 टेबलस्पून तेल गर्म करें, उसमें 80 ग्राम कच्चे मूंगफली डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट भूनें।

3. अब 6 सूखी लाल मिर्च डालें और 30 सेकंड भूनें।

4. फिर 3 ग्राम सूखी नारियल कद्दूकस, 10 लहसुन की कलियां, 15 ग्राम सफेद तिल और 1 टीस्पून जीरा डालकर 1-2 मिनट भूनें। आंच से हटा लें।

5. इस मिश्रण को ब्लेंडर में डालें, इसमें पहले भुने करी पत्ते, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 3/4 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।

6. चटनी को सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

