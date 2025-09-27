27 SEPSATURDAY2025 9:30:05 PM
करवा चौथ पर ये खास जूड़ा स्टाइल्स बनाएं और दिखें सबसे अलग

  • Updated: 27 Sep, 2025 06:40 PM
नारी डेस्क : करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, खूबसूरत आउटफिट पहनती हैं और अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए हेयरस्टाइल पर खास ध्यान देती हैं। अगर आप भी करवा चौथ पर सबसे अलग और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो ये खास जूड़ा स्टाइल्स जरूर ट्राय करें।

लो बन विद गजरा

करवा चौथ पर सबसे क्लासिक और एलीगेंट हेयरस्टाइल है लो बन विद गजरा। बालों को बीच से मांगकर साफ-सुथरा लो बन तैयार करें और उसके चारों ओर ताजे सफेद गजरे से सजाएं। यह हेयरस्टाइल न सिर्फ ट्रेडिशनल लुक देता है बल्कि आपके पूरे करवा चौथ लुक को रॉयल और ग्रेसफुल बना देता है। यह साड़ी या लहंगे दोनों के साथ बेहद खूबसूरत लगता है।

साइड बन विद हेयर एक्सेसरी

अगर आप करवा चौथ पर एक मॉडर्न और ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो साइड बन विद हेयर एक्सेसरी बेस्ट ऑप्शन है। बालों को साइड पार्ट करके एक नीट साइड बन बनाएं और उसे गोल्डन हेयर एक्सेसरी, स्टोन पिन्स या फ्लोरल पिन्स से सजाएं। यह हेयरस्टाइल आपको एलिगेंट और स्टाइलिश दोनों लुक देता है और साड़ी के साथ-साथ लहंगे पर भी बेहद खूबसूरत लगता है।

मैसी बन विद कर्ल्स

यंग और स्टाइलिश अपीयरेंस के लिए मैसी बन विद कर्ल्स परफेक्ट चॉइस है। बालों को हल्का कर्ल करके मैसी स्टाइल में बन तैयार करें और चेहरे के आगे कुछ स्ट्रैंड्स खुला छोड़ दें। यह हेयरस्टाइल आपको एक मॉडर्न, एलिगेंट और थोड़ा कैजुअल-सी फील देता है, जो करवा चौथ पर डिफरेंट और ट्रेंडी लुक पाने के लिए बेस्ट है।

ब्रेडेड बन (Braid + Bun)

जो महिलाएं करवा चौथ पर हैवी ज्वेलरी और ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती हैं, उनके लिए ब्रेडेड बन एक परफेक्ट ऑप्शन है। फ्रंट से दो छोटी-छोटी चोटियां बनाकर पीछे ले जाएं, फिर बाकी बालों का बन बनाएं और चोटियों को बन के चारों ओर घुमा दें। यह हेयरस्टाइल आपके लुक में रॉयल टच जोड़ देता है और आपको एक ब्राइडल जैसा ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है।

रोज बन हेयरस्टाइल

अगर आप करवा चौथ पर कुछ स्टाइलिश और यूनिक ट्राय करना चाहती हैं, तो रोज़ बन हेयरस्टाइल परफेक्ट है। बालों को पिन की मदद से गोल घुमाकर गुलाब जैसी शेप में सेट करें और हेयरस्प्रे से इसे अच्छी तरह फिक्स करें। छोटे पर्ल्स या स्टोन पिन्स से डेकोरेशन करने पर यह हेयरस्टाइल आपके लुक में स्टाइलिश और रॉयल टच जोड़ देता है।

जूड़ा को परफेक्ट बनाने के टिप्स

जूड़ा बनाने से पहले बालों में स्मूदनिंग सीरम लगाएं।

हेयरस्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि हेयरस्टाइल लंबे समय तक टिका रहे।

अगर बाल पतले हैं, तो बन बनाने के लिए डोनट का इस्तेमाल करें।

जूड़े के साथ गजरा, हेयर पिन्स और एक्सेसरी जरूर लगाएं ताकि पूरा लुक ग्रेसफुल लगे।


 

