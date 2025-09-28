40 के बाद डायबिटीज और बीपी से परेशान हैं? यह सब्जी खाएंगे तो नहीं होगी कोई बीमारी

नारी डेस्क: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर 40 साल के बाद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) की समस्या आम हो जाती है। इस उम्र में खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन के अनुसार, सुरन (जिमीकंद) की सब्जी आपके डाइट में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

ब्लड शुगर को बैलेंस करे

डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरन (कनकू) एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। सुरन खाने से इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर में शुगर का सही उपयोग होता है और अचानक शुगर के उतार-चढ़ाव से बचाव होता है। नियमित सेवन से डायबिटीज के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे मरीजों को लंबी अवधि तक बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। इसके अलावा, सुरन में कैलोरी कम होती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर होता है।

हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा

सुरन में पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। इससे दिल पर दबाव कम पड़ता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा घटता है। इसके अलावा, सुरन में एंटीऑक्सिडेंट गुण भी होते हैं, जो हृदय की मांसपेशियों को मुक्त कणों (free radicals) से बचाते हैं, जिससे दिल की कार्यक्षमता बेहतर रहती है।

पाचन और वजन नियंत्रण

सुरन में फाइबर की प्रचुरता होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। फाइबर न केवल आंतों को साफ करता है, बल्कि यह भूख को भी नियंत्रित करता है, जिससे जरूरत से ज्यादा खाने की प्रवृत्ति कम होती है। वजन नियंत्रण के लिए सुरन एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और शरीर में वसा जमा होने से बचाता है। इसके नियमित सेवन से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।

स्किन और इम्यूनिटी के लिए

सुरन में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे त्वचा में निखार आता है और रंगत चमकदार होती है। इसके अलावा, सुरन में विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाकर यह शरीर को वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से बचाता है। सुरन का सेवन करने से आप सर्दी-जुकाम और अन्य सामान्य बीमारियों से भी जल्दी उबर सकते हैं।

सुरन के कबाब बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

250 ग्राम उबला और कटा हुआ सुरन

2 चम्मच तेल

1 चम्मच अदरक

2 हरी मिर्च

½ कप ओट्स का आटा या भुना हुआ चना दाल पाउडर

2 बड़े चम्मच धनिया पत्तियां

1 छोटा चम्मच काली मिर्च

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

¼ छोटा चम्मच इलायची

स्वादानुसार नमक

½ कप ब्रेड क्रम्ब्स

सजावट के लिए पुदीना

बनाने की विधि

सबसे पहले अदरक, हरी मिर्च और सुरन को हल्का फ्राई करें ताकि उनका स्वाद खुलकर आए। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बाकी मसाले और ब्रेड क्रम्ब्स डालें और मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें। छोटे-छोटे कबाब का आकार बनाएं और पैन में हल्का सेंकें। पुदीना से सजाकर गर्मागर्म सर्व करें।

सुरन का यह कबाब स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें और बीपी, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखें।