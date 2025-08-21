अमेरिका की मोस्ट वांटेड महिला भारत में गिरफ्तार, बेटे की हत्या कर हो गई थी फरार– 2.17 करोड़ का इनाम था घोषित

नारी डेस्क: अमेरिका की सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को आखिरकार भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि खुद अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने की है।40 वर्षीय सिंडी पर अपने 6 साल के बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या, कानून से झूठ बोलकर बचने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार रहने जैसे गंभीर आरोप हैं।

कौन है सिंडी रोड्रिग्ज सिंह?

सिंडी का जन्म 1985 में अमेरिका के टेक्सास राज्य में हुआ था। वह डलास की रहने वाली है और लंबे समय से एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थी। उस पर आरोप है कि उसने 2022 में अपने बेटे नोएल की हत्या कर दी थी। नोएल को अक्टूबर 2022 में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट काफी देर से, मार्च 2023 में दर्ज की गई।

🚨 CAPTURED: The 4th "10 Most Wanted" fugitive has been arrested in the last 7 months, thanks to the Trump Admin.



Cindy Singh will face charges of Unlawful Flight To Avoid Prosecution & Capital Murder.



Let this be a warning to all CRIMINALS: You will be captured & CHARGED. 🚨 pic.twitter.com/fi9ol225PZ — The White House (@WhiteHouse) August 20, 2025

मामला सामने कैसे आया?

जब टेक्सास के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोएल की वेलफेयर चेक के लिए पुलिस से संपर्क किया, तो बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिली। सिंडी ने जांच एजेंसियों को गुमराह करते हुए कहा था कि नोएल अपने जैविक पिता के साथ मेक्सिको में है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और गंभीर जांच शुरू की गई।

भारत भागने की प्लानिंग कैसे की?

सिंडी की शादी एक भारतीय नागरिक अर्शदीप सिंह से हुई थी, जिससे उसके कुल 7 बच्चे थे। जब उसने अमेरिका छोड़ने का प्लान बनाया, तो वह अपने पति और 6 बच्चों को लेकर भारत भाग गई नोएल को पीछे छोड़कर। 31 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की एक अदालत ने सिंडी पर हत्या का आधिकारिक आरोप लगाया और नवंबर 2023 में उसके खिलाफ फेडरल गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

FBI ने रखा था 2.17 करोड़ रुपये का इनाम

शुरुआत में एफबीआई ने सिंडी की जानकारी देने पर $25,000 (लगभग ₹21.75 लाख) का इनाम रखा था। बाद में यह इनाम बढ़ाकर $250,000 (लगभग ₹2.17 करोड़) कर दिया गया। इससे सिंडी एफबीआई की वांटेड लिस्ट में और भी ऊपर आ गई।

🚨 CAPTURED: The 4th "10 Most Wanted" fugitive has been arrested in the last 7 months, thanks to the Trump Admin.



Cindy Singh will face charges of Unlawful Flight To Avoid Prosecution & Capital Murder.



Let this be a warning to all CRIMINALS: You will be captured & CHARGED. 🚨 pic.twitter.com/fi9ol225PZ — The White House (@WhiteHouse) August 20, 2025

गिरफ्तारी कैसे हुई?

सिंडी की गिरफ्तारी एफबीआई, अमेरिकी न्याय विभाग, और भारत की जांच एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन के तहत हुई। एफबीआई के पूर्व अधिकारी काश पटेल ने बताया कि यह पिछले 7 महीनों में चौथी बार है जब किसी टॉप 10 वांटेड अपराधी को पकड़ा गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एजेंसियों की कड़ी मेहनत को दिया।

अब क्या होगा?

सिंडी को अब अमेरिका प्रत्यर्पित (extradite) किया जाएगा। वहां उसे बेटे की हत्या, देश से गैरकानूनी तरीके से भागने, और अदालत से बचने की साजिश जैसे गंभीर अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।