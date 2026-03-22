प्रेग्नेंट लेडी काे  Work From Home ना देने पर बच्ची की हुई मौत, अब कंपनी देगी 211 करोड़ रुपए जुर्माना

नारी डेस्क: अमेरिका की एक कंपनी को एक महिला को 22.5 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। इस महिला को अपनी जटिल गर्भावस्था के दौरान घर से काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। महिला का आरोप है कि कंपनी द्वारा घर से काम करने की अनुमति न देने के कारण ही नवजात बच्ची की मौत हुई। कंपनी के खिलाफ मौत का मुक़दमा दायर किया गया।



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महिला को थी हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी

चेल्सी वॉल्श नाम की महिला फरवरी 2021 में Total Quality Logistics (TQL) की कर्मचारी थीं। वॉल्श को अपनी हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के दौरान एक मेडिकल प्रोसीजर से गुज़रना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार घर से काम करने की अनुमति मांगी। उसकी कंपनी Total Quality Logistics ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके एम्प्लॉयर ने उससे कहा कि उसे ऑफिस आकर काम करना जारी रखना होगा, या फिर बिना वेतन के छुट्टी लेनी होगी, जिससे उसकी इनकम और हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा।



जन्म के कुछ घंटे बाद ही मर गई बच्ची

परिवार के सह-वकील, Wolterman Law Office की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार- “उसे छुट्टी के कागज़ात पूरे करने, प्रोसीजर के तुरंत बाद ऑफिस लौटने के लिए कहा गया था, और बाद में उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसे छुट्टी पर भेज दिया गया। मैटरनिटी लीव शुरू होने तक घर से काम करने की उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया।” वॉल्श ने डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत, 24 फरवरी की शाम को प्रसव-पीड़ा शुरू होने से पहले, तीन दिन ऑफिस से काम किया। 24 फरवरी को, वॉल्श ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। प्रसव पीड़ा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उनकी कंपनी ने उनकी WFH (घर से काम करने) की रिक्वेस्ट मंज़ूर कर ली थी।



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कंपनी पर लगा जुर्माना

मुक़दमे के मुताबिक बच्ची की मौत लगभग एक घंटे 30 मिनट बाद हुई। उसका जन्म 18 हफ़्ते से भी ज़्यादा समय पहले ही हो गया था। इसके बाद, मैग्नोलिया वॉल्श के परिवार ने TQL के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया। जूरी ने मैग्नोलिया की मौत के लिए TQL को ज़िम्मेदार ठहराया। जूरी ने शुरू में मैग्नोलिया वॉल्श के परिवार को मुआवज़े के तौर पर $25 मिलियन देने का फ़ैसला सुनाया। इसके बाद, उन्होंने 90 प्रतिशत गलती TQL की मानी, जिसके परिणामस्वरूप $22.5 मिलियन का फ़ैसला आया।

