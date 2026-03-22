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वजन बढ़ते ही काट देंगे सैलरी... एयर इंडिया Employees के लिए बना रहा है सबसे सख्त नियम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Mar, 2026 01:48 PM
वजन बढ़ते ही काट देंगे सैलरी... एयर इंडिया Employees के लिए बना रहा है सबसे सख्त नियम

नारी डेस्क: एयर इंडिया अपने केबिन क्रू के लिए एक हेल्थ और फिटनेस पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। इस पॉलिसी के तहत, जो लोग अंडरवेट, ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त पाए जाएंगे, उन्हें ड्यूटी से हटाया जा सकता है और उनकी सैलरी भी काटी जा सकती है। फिटनेस की जांच केबिन क्रू सदस्यों के बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के आधार पर की जाएगी। इसमें 18 से 24.9 के बीच के BMI को 'सामान्य' माना जाएगा और एयरलाइन इसे 'वांछित सीमा' के तौर पर स्वीकार करेगी।


 1 मई से लागू होगी नई पॉलिसी 

PTI को मिली जानकारी के अनुसार, 18 से कम BMI को 'अंडरवेट' माना जाएगा। हालांकि, अगर संबंधित सदस्य मेडिकल जांच और फंक्शनल असेसमेंट (शारीरिक क्षमता की जांच) में पास हो जाता है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। 25 से 29.9 के बीच के BMI को 'ओवरवेट' माना जाएगा और इसे भी स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते केबिन क्रू सदस्य फंक्शनल असेसमेंट में पास हो जाए। इस पॉलिसी के अनुसार, जो 1 मई से लागू होगी, 30 या उससे अधिक का BMI 'मोटापा' (Obese) माना जाएगा और यह स्वीकार्य सीमा में नहीं आएगा।


जांच में फेल होने पर नहीं मिलेगी सैलरी

अगर कोई केबिन क्रू सदस्य 'अंडरवेट' या 'ओवरवेट' पाया जाता है, तो उसे ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उसे फंक्शनल असेसमेंट पास करना होगा। पॉलिसी में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य इस जांच में फेल हो जाता है, तो जब तक वह जांच पास नहीं कर लेता, तब तक उसकी सैलरी रोक दी जाएगी (Loss of pay)। जिन केबिन क्रू सदस्यों में 'मोटापा' पाया जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें ड्यूटी से हटाना और सैलरी रोकना शामिल है। ऐसे लोगों को कुछ तय दिनों के अंदर स्वीकार्य BMI हासिल करना होगा। घाटे में चल रही एयर इंडिया, BMI के तय मानकों को पूरा न कर पाने वाले मोटे केबिन क्रू सदस्यों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।


एयर इंडिया हटा रहा है अपने कर्मचारियों को
 
एयर इंडिया ने पिछले चार सालों में अपने ज़्यादातर पुराने कर्मचारियों को धीरे-धीरे हटा दिया है। इस एयरलाइन को जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। 'केबिन क्रू हेल्थ और फिटनेस पॉलिसी' को पेश करते हुए, एयर इंडिया ने केबिन क्रू सदस्यों से कहा कि इस पॉलिसी को शुरू करने का शुरुआती मकसद एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सही वज़न बनाए रखने की प्रक्रिया से परिचित राना है। एयरलाइन ने कहा- "मौजूदा पॉलिसी, इस बीच, एक तैयारी के तौर पर काम करेगी, जिसके बाद फिटनेस के और भी ऊंचे मानकों वाली पॉलिसी लागू की जाएगी।" यह नई नीति उन लोगों पर लागू होगी जो उड़ान भर रहे हैं, साथ ही उन लोगों पर भी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। 

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