महिलाएं Pad इस्तेमाल करने से पहले जरूर करें यह चेक, वीडियो देखकर रह जाएंगें दंग

नारी डेस्क : महिलाओं की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं सैनिटरी पैड। ये उन दिनों की सुरक्षा और सुविधा का भरोसा माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैड आप इस्तेमाल कर रही हैं, वो अंदर से कितना साफ है? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने अपने इस्तेमाल से पहले सैनिटरी पैड की जांच की और जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए।

पैड को रोशनी में देखने पर हुआ बड़ा खुलासा

वीडियो में महिला बताती है कि वह लंबे समय से एक ही ब्रांड का पैड इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन एक दिन उसने उत्सुकतावश पैड को लैंप की रोशनी में देखा, तो अंदर कुछ छोटे-छोटे कण और दाग दिखाई दिए। बाहर से पैड एकदम साफ दिख रहा था, लेकिन अंदर की परतें काफी गंदी थीं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं और महिलाओं को सलाह दे रहे हैं कि पैड इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उसकी अच्छी तरह जांच करें।

क्यों जरूरी है पैड की जांच करना

सिर्फ इसलिए कि पैड सफेद और नया दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अंदर से भी स्वच्छ है। अगर पैड की कॉटन या परतें दूषित हों तो इससे इंफेक्शन, खुजली, रैशेज या यहां तक कि यूटीआई (Urinary Tract Infection) जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियां

पैड हमेशा विश्वसनीय ब्रांड का ही खरीदें।

पैकेट बंद और सील्ड हो, यह जरूर चेक करें।

इस्तेमाल से पहले पैड को प्रकाश में देखकर जांचें।

लंबे समय तक एक ही पैड न पहनें, हर 4-6 घंटे में बदलें।

अगर किसी तरह की जलन, बदबू या खुजली महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

सैनिटरी पैड हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से के संपर्क में आता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना हर महिला की जिम्मेदारी है।