25 OCTSATURDAY2025 3:21:25 PM
Nari

महिलाएं Pad इस्तेमाल करने से पहले जरूर करें यह चेक, वीडियो देखकर रह जाएंगें दंग

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Oct, 2025 11:43 AM
महिलाएं Pad इस्तेमाल करने से पहले जरूर करें यह चेक, वीडियो देखकर रह जाएंगें दंग

नारी डेस्क : महिलाओं की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं सैनिटरी पैड। ये उन दिनों की सुरक्षा और सुविधा का भरोसा माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैड आप इस्तेमाल कर रही हैं, वो अंदर से कितना साफ है? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने अपने इस्तेमाल से पहले सैनिटरी पैड की जांच की और जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए।

PunjabKesari

पैड को रोशनी में देखने पर हुआ बड़ा खुलासा

वीडियो में महिला बताती है कि वह लंबे समय से एक ही ब्रांड का पैड इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन एक दिन उसने उत्सुकतावश पैड को लैंप की रोशनी में देखा, तो अंदर कुछ छोटे-छोटे कण और दाग दिखाई दिए। बाहर से पैड एकदम साफ दिख रहा था, लेकिन अंदर की परतें काफी गंदी थीं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं और महिलाओं को सलाह दे रहे हैं कि पैड इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उसकी अच्छी तरह जांच करें।

यें भी पढ़ें : इन 4 चीजों से मिल जाएगा भरपूर Omega-3, कोई Capsule खाने की जरूरत नहीं

क्यों जरूरी है पैड की जांच करना

सिर्फ इसलिए कि पैड सफेद और नया दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अंदर से भी स्वच्छ है। अगर पैड की कॉटन या परतें दूषित हों तो इससे इंफेक्शन, खुजली, रैशेज या यहां तक कि यूटीआई (Urinary Tract Infection) जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियां

पैड हमेशा विश्वसनीय ब्रांड का ही खरीदें।
पैकेट बंद और सील्ड हो, यह जरूर चेक करें।
इस्तेमाल से पहले पैड को प्रकाश में देखकर जांचें।
लंबे समय तक एक ही पैड न पहनें, हर 4-6 घंटे में बदलें।
अगर किसी तरह की जलन, बदबू या खुजली महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

सैनिटरी पैड हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से के संपर्क में आता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना हर महिला की जिम्मेदारी है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it