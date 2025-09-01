05 SEPFRIDAY2025 9:43:14 PM
  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Sep, 2025 05:24 PM
बड़ी खबर! उत्तराखंड के हालात को देखते हुए रोकी गई चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा

नारी डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा को पांच सितंबर तक स्थगित कर दिया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि प्रदेश में कई जगह भारी बारिश के कारण भूस्खलन या मलबा आने से यात्रा मार्ग बाधित हो रहे हैं। हालांकि सरकार इन सभी मार्गों को प्राथमिकता पर खोल रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए, फिलहाल चारों धाम की यात्रा के साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा को पांच सितम्बर तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। 
 

कमिश्नर ने यात्रियों से प्रतिकूल मौसम को देखते हुए फिलहाल यात्रा रोकने की अपील करते हुए प्रशासन के परामर्श का पालन करने का आग्रह किया है। मौसम सामान्य होने एवं मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने पर यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से धैर्य एवं संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यात्रा संबंधी पूरी जानकारी के लिए प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। 
 

इससे पहले चमोली के जिलाधिकारी डा संदीप तिवारी ने बताया कि भारी वर्षा के कारण चमोली जिले में बदरीनाथ हाइवे पर कमेडा़ नंदप्रयाग, पागलनाला, भनेरपानी में मार्ग बाधित होने और यात्रा के दौरान खतरा बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इस स्थिति के मद्देनजर लोगों तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांच सितंबर तक बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों से अपील है कि वे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें।

