05 SEPFRIDAY2025 9:55:04 PM
राधा अष्टमी पर बरसाना में मची भगदड़, राधा रानी मंदिर में भीड़ ने तोड़ा बैरियर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Sep, 2025 03:11 PM
नारी डेस्क:   मथुरा के बरसाना स्थित श्री राधारानी मंदिर में ‘राधा अष्टमी' का पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश-विदेश से बरसाना पहुंचे लाखों भक्तों ने अभिषेक महोत्सव में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाया। हालांकि इस दौरान मंदिर में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है। 

वायरल हो रहे वीडियो में श्रद्धालुओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर में घुसना शुरू कर दिया। बारिश-उमस के बीच हर कोई   राधा रानी की सिर्फ एक झलक के लिए आतुर रहा। स्थिति को संभालने के लिए पुलिसकर्मी लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता गया और हालात बेकाबू हो गए। इसी बीच कुछ  श्रद्धालु भीड़ के बीच फसकर रोते बिलखते भी नजर आए। 

इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दरअसल रविवार सुबह जब राधारानी का अभिषेक प्रारंभ हुआ तो मंदिर प्रांगण सहित संपूर्ण मेला परिसर में ‘राधारानी की जय' के जयकारे लगने लगे। सभी श्रद्धालु ‘राधे-राधे' करते झूमने लगे। मेले में छह स्थानों पर लगाई गई एलईडी स्क्रीनों पर देख रहे भक्तजन भी भाव विह्वल हो उठे। सबसे ज्यादा उल्लास तो तब हुआ, जब इंद्रदेव ने भी राधारानी के जन्म दिवस पर अमृत रूपी बूंदों की वर्षा शुरू कर दी। बरसाना की गलियों में दूर-दूर से आए भक्त इस दिव्य दृश्य के साक्षी बने, तो हर कोई आनंदमग्न हो उठा।

 इससे एक दिन पूर्व नंदगांव के गोस्वामी समाज ने लाडली जी मंदिर में पहुंचकर सभी को बधाई दी और मिठाई वितरित की। इसके बाद बरसाना के गोस्वामी समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर पारंपरिक बधाई गायन किया। मथुरा के महावन के समीप स्थित रावल गांव के राधारानी मंदिर में सुबह चार बजे ही राधारानी का प्रकट्योत्सव सम्पन्न हुआ। यही वह गांव है जहां द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु व कीर्तिदेवी की लाडली बेटी के रूप में राधारानी का जन्म हुआ था। राधारानी का प्राकट्य होते ही मंदिर परिसर घंटे-घड़ियाल व शंख ध्वनि से गूंज उठा। मन्दिर के सेवायत पुजारी राहुल कल्ला द्वारा साढ़े चार बजे मंगला आरती की गई। 

