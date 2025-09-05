05 SEPFRIDAY2025 9:43:06 PM
Nari

चंद्रग्रहण के दौरान भी क्यों खुले रहेंगे  ये 4 मंदिर? जानिए इसके पीछे की खास धार्मिक मान्यताएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Sep, 2025 02:56 PM
चंद्रग्रहण के दौरान भी क्यों खुले रहेंगे  ये 4 मंदिर? जानिए इसके पीछे की खास धार्मिक मान्यताएं

 नारी डेस्क: भारत में आमतौर पर चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के समय से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा-पाठ रोक दी जाती है। लेकिन देश में कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जो सूतक काल के दौरान भी खुले रहते हैं और वहां पूजा-अर्चना सामान्य रूप से होती है।

इस बार चंद्रग्रहण 7-8 सितंबर की मध्यरात्रि को लगने वाला है और इसी को लेकर एक बार फिर चर्चा में आए हैं भारत के चार प्रमुख मंदिर, जो ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं होते। जानिए कौन से हैं ये मंदिर और क्या है इनके पीछे की धार्मिक मान्यता।

केरल का तिरुवरप्पु श्रीकृष्ण मंदिर

यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है और यह केरल के कासरगोड़ जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर के भगवान हमेशा "भूखे" रहते हैं। एक बार चंद्रग्रहण के दौरान जब मंदिर बंद कर दिया गया था, तो पुजारी ने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण की कमर की रस्सी ढीली हो गई है, जो संकेत माना गया कि भगवान भूखे हैं। तभी से यहां ग्रहण के समय भी मंदिर नहीं बंद किया जाता, ताकि भगवान को समय पर भोग अर्पित किया जा सके।

PunjabKesari

बिहार का गया स्थित विष्णुपद मंदिर

यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और पिंडदान के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में पूर्वजों को पिंडदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। इसी वजह से यह मंदिर ग्रहण और सूतक काल में भी भक्तों के लिए खुला रहता है और पूजा-पाठ यथावत जारी रहती है।

ये भी पढ़ें:  मां ने तोड़ी ममता की सारी हदें, पहले मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर खुद...

आंध्र प्रदेश का श्री कालहस्तीश्वर मंदिर

यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां राहु-केतु दोष की पूजा विशेष रूप से होती है। मान्यता है कि खुद राहु और केतु भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसलिए इस मंदिर पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता। यहां ग्रहण काल के दौरान भी श्रद्धालु आकर राहु-केतु की शांति के लिए पूजा करते हैं।

 

 मध्यप्रदेश का उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर

महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां भगवान शिव "कालों के भी काल" यानी महाकाल माने जाते हैं। मान्यता है कि जब समय और मृत्यु पर उनका अधिकार है, तो ग्रहण जैसी घटनाएं उन पर प्रभाव नहीं डालतीं। इसीलिए, चंद्रग्रहण के दौरान मंदिर बंद नहीं होता, हालांकि नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं।

सूतक काल में क्या होता है बदलाव?

महाकाल मंदिर जैसे कुछ मंदिर खुले रहते हैं, लेकिन सूतक काल में भक्तों को शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती।
दर्शन दूर से ही किए जाते हैं। आरती या विशेष अनुष्ठान स्थगित किए जा सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद भस्म आरती और अन्य पूजाएं की जाती हैं।


PunjabKesari

भारत की धार्मिक विविधता और पौराणिक मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि हर परंपरा के पीछे एक विशिष्ट कारण और श्रद्धा छिपी होती है। इन चार मंदिरों का सूतक काल में भी खुले रहना हमें हमारी संस्कृति की विविधता और आस्था की शक्ति का अहसास कराता है।
 
 
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it