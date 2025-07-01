19 AUGTUESDAY2025 11:42:26 AM
शरीर का सारा Calcium चूस लेंगी, अंदर से खोखली हो जाएगी हड्डियां

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 09 Aug, 2025 04:39 PM
नारी डेस्कः आप रोज़ाना कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खाती हैं, फिर भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा हुआ है। दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थ आपके शरीर से धीरे-धीरे कैल्शियम को कम करते रहते हैं। यही वजह है कि आपकी हड्डियां मज़बूत नहीं बन पातीं। चलिए आपको रोजमर्रा की खाई जाने वाली उन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं जो आपके शरीर से कैल्शियम को पूरी तरह चूस लेती हैं और हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है।

कोल्ड ड्रिंक और चाय का नुकसान

आप पार्टियों में या घर पर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं? यह आदत आपकी हड्डियों के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो आपके शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देता है। इसी तरह चाय में मौजूद कैफीन भी कैल्शियम को अबजॉर्ब करने में बाधा डालता है। ज्यादा चाय पीने से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है।

मिठाइयां और तली हुई चीजें

आपको केक, कुकीज़ और मिठाइयां खाना पसंद है? ये सभी चीज़ें आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें मौजूद चीनी की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देती है। तली हुई चीज़ें भी उतनी ही हानिकारक हैं। ऑयली फूड में मौजूद फैट कैल्शियम के साथ मिलकर उसे अवशोषित होने से पहले ही खत्म कर देता है। अधिक नमक खाने से किडनी यूरिन के माध्यम से ज्यादा कैल्शियम बाहर निकाल देती है।
हड्डियों को कमज़ोर बनाने वाली चीज़ों से कैसे बचें?

आप इन नुकसानदायक चीज़ों से बचने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी या छाछ पिएं। चाय की मात्रा दिन में 2 कप तक सीमित करें। मिठाइयों की बजाए फल खाएं। तली हुई चीज़ों को कम करके ग्रिल्ड (grilled) या बेक्ड (baked) फूड चुनें।

कैल्शियम के लिए कौन सी आहार खाएं

आप अपनी हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए दूध, दही, पनीर जैसी डेयरी प्रॉडक्ट्स को अपनी diet में शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी भी कैल्शियम से भरपूर होती हैं। तिल, बादाम और अंजीर भी अच्छे sources हैं। रागी का सेवन करना भी फायदेमंद है।
कैल्शियम का टेस्ट कराना ज़रूरी

आप साल में एक बार कैल्शियम का blood test ज़रूर कराएं। यह test आपको बताएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम का लेवल कितना है। अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो bone density test भी कराना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं।

स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए खास सलाह

अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको एक्सट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आप रोज़ाना 3-4 गिलास दूध पिएं। दही, पनीर और चीज़ का सेवन बढ़ाएं। तिल के लड्डू खाना भी फायदेमंद है। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इससे आपकी और बच्चे दोनों की हड्डियां मज़बूत रहेंगी।

